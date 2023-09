"I taxi a Roma sono un delirio". Lo sfogo di Alba Parietti

" La situazione dei taxi a Roma è un delirio. Regolarmente faccio almeno un'ora e mezza di fila alla stazione, una follia ". A esternate all'Adnkronos quello che è un pensiero condiviso di chi ogni giorno si trova nella Città Eterna e deve spostarsi con i i taxi diventati ormai solo un miraggio è Alba Parietti, conduttrice, showgirl e scrittrice che, nonostante abiti a Milano, si reca frequentemente a Roma, sia per ragioni lavorative, ma anche sentimentali.

Fidanzata con l'impenditore Fabio Adami, la coppia vive tra Roma e Milano come aveva spesso dichiarato la showgirl, facendo quindi della Capitale una sorta di seconda casa. Non certo semplice da gestire, almeno ascoltanto l'amaro sfogo che oggi ha esternato dopo l'ennesima giornata passata a cercare un taxi per spostarsi: " Non è solo un problema, è una vera tragedia per chi deve spostarsi - sottolinea - non rispondono per ore se provi a chiamarli e non prendono più prenotazioni. Il servizio non rappresenta più una garanzia ".

Una situazione d'emergenza

Sono ormai mesi che questa situazione soffoca Roma creando non pochi problemi sia ai cittadini ma anche ai tanti turisti, che la scorsa estate hanno vissuto giornate infernali alla ricerca l'agognata auto bianca. In una città che vede spostarsi ogni giorno milioni di persone, le auto bianche sono diventate ormai un miraggio anche nei principali punti di arrivo come la stazione Termini.

Per Alessandro Atzeni di Uil Trasporti Lazio, la crisi dei taxi è determinata da più fattori: “ Quest’anno siamo stati invasi dai turisti, flusso senza precedenti, ma la città ha molte criticità legate al trasporto pubblico - sottolinea - Abbiamo quasi tutta la linea tram in manutenzione, la metropolitana che chiude alle 21, i cantieri aperti. È chiaro che in queste condizioni la velocità con cui possiamo garantire il servizio diminuisce, contro un’offerta che aumenta. Bisogna però ricordare che i taxi non possono sostituire il trasporto pubblico cittadino, ma possono soltanto integrarlo: è impossibile pensare che siano in grado di soddisfare i bisogni di tutta l’utenza ” ha dichiarato qualche giorno fa a Roma Today.

Il nodo della stazione Termini

“ Il caso di Termini è particolare - prosegue Atzeni - Innanzitutto per le difficoltà di accesso, in secondo luogo bisogna parlare di tariffe minime, che non vengono aggiornate da anni e sono diventate ormai poco sostenibili, soprattutto alla luce della situazione della viabilità. Se si andassero a ritoccare, i tassisti sarebbe incentivati a garantire il servizio in modo più capillare ”.

Il problema secondo Alba Parietti