I tre figli, la scuola e la Pasqua: ecco perché il video di Kate è stato fatto uscire così tardi

La domanda che in tanti si pongono sul video con il quale Kate Middleton ha annunciato al mondo di aver avuto un tumore è: perché ora? Tante teorie sono state avanzate, tante ipotesi sono state fatte sulle tempistiche, anche alla luce delle tante teorie complottiste che si sono susseguite nelle ultime settimane. Perché il video non è uscito subito dopo che è esploso il caso del fotoritocco della foto ufficiale? Da quel momento è stato perso completamente il controllo e tante, troppe, sono state le ipotesi scomposte che sono state fatte sulla famiglia reale e sulla stessa Kate, dal divorzio da William, passando per assurde liti in famiglia, per arrivare a dare la principessa per morta.

Il video che la BBC ha diffuso nel tardo pomeriggio di venerdì 22 marzo, alle 18 locali, è stato in realtà registrato due giorni prima, mercoledì. E allora perché non farlo uscire immediatamente? La ragione è più "umana" di quello che si potrebbe immaginare e non ha niente a che fare con le logiche di Palazzo, anzi. Come ha spiegato la stessa principessa del Galles, prima di essere un componente attivo della famiglia reale inglese, Kate Middleton è la mamma di tre bambini: George, Charlotte e Louis, il più "grande" ha 10 anni, il più piccolo non ne ha ancora 6. I principi del Galles hanno voluto del tempo per preparare i bambini alla notizia, per spiegare bene e con delicatezza che la loro mamma deve affrontare una cura per eliminare definitivamente dal suo corpo ogni traccia di quella brutta malattia. E per rassicurarli, soprattutto per questo, che la loro mamma presto si rimetterà completamente.

Ieri nel Regno Unito è stato l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze pasquali, che a differenza di quanto accade in Italia durano circa 10 giorni. La principessa e il principe hanno voluto aspettare che i loro figli avessero a disposizione del tempo per elaborare la notizia, prima di comunicargliela, soprattutto perché ben consapevoli che questa sarebbe stata la principale notizia nel regno nei giorni successivi. Ed è solo quando i principini sono stati informati che il video è stato reso pubblico. Un'accortezza, una delicatezza necessaria per preservare la serenità dei bambini, probabilmente frutto dello choc vissuto dal principe William quando sua madre è stata vittima di un incidente.

Da quanto riportano le cronache non ufficiali, invece, il principe William è stato messo a conoscenza della patologia di sua moglie lo scorso 27 febbraio, giorno in cui era stata prevista la cerimonia di commemorazione del suo padrino, Costantino II, ultimo re di Grecia. Un'ora prima dell'inizio, il principe William ha annunciato che avrebbe disertato la celebrazione per "motivi personali". Una spiegazione sbrigativa che aveva fatto storcere il naso a molti ma che oggi, alla luce dei fatti, assume tutto un altro significato. Solo i due principi del Galles conoscono il dolore nel quale sono piombati in quei giorni, la disperazione per una diagnosi di quel tipo, che è stata necessariamente nascosta con tanta fatica ai tre figli.

Perché se in pubblico sono, e devono essere, gli impeccabili futuri re e regina del Regno Unito, all'interno delle, per quanto lussuose, quattro mura domestiche, anche se non solo sono, vorrebbero solo essere una normale famiglia inglese.