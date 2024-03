Ecco come il principe William ha scoperto la malattia di Kate

C'è una data che segna una svolta nella vita familiare dei principi di Galles: il 27 febbraio 2024. Secondo la stampa inglese quello sarebbe il giorno in cui Kate e William hanno saputo che la principessa ha il cancro. L'indiscrezione è iniziata a circolare sul web subito dopo che Kate Middleton ha diffuso sui social network un video messaggio, nel quale ha svelato di avere un tumore e di essere in cura per debellare la malattia.

Gli ultimi tre mesi di Kate e William

Il calvario di Kate è cominciato lo scorso dicembre quando, a seguito di alcuni problemi di salute, la principessa ha dovuto programmare un intervento chirurgico all'addome. Il 17 gennaio la moglie dell'erede al trono d'Inghilterra ha varcato le porte della London Clinic per sottoporsi alla delicata operazione, ma attorno alla diagnosi c'è stato sin da subito il massimo riserbo. Poi Kate è sparita dalla scena pubblica e, sebbene Kensington Palace avesse parlato di una lunga degenza, supposizioni e teorie sulle condizioni della principessa hanno raggiunto livelli tali da costringere Kate a fare una dichiarazione ufficiale sulle sue condizioni.

Quando William ha saputo della malattia di Kate

"C'è voluto tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante. All'epoca si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa. Tuttavia, i test effettuati dopo l'operazione hanno rilevato si trattava di un cancro". La drammatica diagnosi sarebbe arrivata nel giorno in cui si celebrava la messa in memoria di Costantino II di Grecia, evento al quale il principe William ha dato forfait all'ultimo minuto. Il principe avrebbe saputo della diagnosi della moglie poco prima della messa nella cappella di San Giorgio, il 27 febbraio scorso. Kensington Palace riferì che l'improvvisa assenza era dovuta a "motivi personali". E oggi, quella giustificazione, assume un significato chiaro. Secondo la stampa inglese sarebbe quello il giorno in cui arrivarono i risultati della biopsia effettuata sulla massa asportata durante l'intervento chirurgico del 17 gennaio.

Le parole di re Carlo III su Kate

Nonostante i suoi problemi di salute, re Carlo III ha mostrato tutta la sua vicinanza alla nuora con una nota ufficiale. "Il re è così orgoglioso di Catherine per il coraggio di parlare come ha fatto", ha riferito Buckingham Palace subito dopo la diffusione del videomessaggio di Kate.

Dal palazzo reale hanno fatto sapere che il monarca è stato in stretto contatto con la principessa del Galles nelle ultime settimane, dopo il loro periodo in ospedale insieme "e continuerà, insieme alla regina consorte, a offrirle amore e sostegno a tutta la famiglia in questo momento difficile".