Ilari Blasi si confessa. Sui figli: "Adesso è difficile", le rivelazioni su Battiti Live e sul fidanzato Bastian

A poco meno di una settimana dalla prima puntata di "Battiti Live", programma televisivo musicale che andrà in onda a partire da lunedì 7 luglio su Canale 5, Ilary Blasi fornisce qualche anticipazione sulla trasmissione durante un'intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni. Nell'edizione 2025 la conduttrice romana avrà al suo fianco Alvin e la "Iena" Nicolò De Devitiis: le puntate, già registrate nei giorni scorsi a Molfetta (Bari), saranno in tutto cinque e verranno trasmesse ogni lunedì sulle frequenze della rete ammiraglia Mediaset il 7, il 14, il 21 e il 28 luglio e infine il 4 agosto.

La Blasi si è detta particolarmente emozionata per la conduzione di "Battiti Live", essendo stata sempre molto attratta dai programmi televisivi estivi nonché appassionata di musica. "C'è qualcosa di magico nel presentare su un palco all'aperto, con davanti il mare, la gente e quei tramonti spettacolari" , spiega la conduttrice nel corso dell'intervista a TV Sorrisi e Canzoni. L'occasione è stata perfetta anche per ampliare le sue conoscenze musicali: "Tanti artisti presenti a Battiti Live non li conoscevo, musicalmente sono un po' antica" , scherza, rivelando quali sono stati i suoi brani preferiti: "Adoro 'Serenata' di Alessandra Amoroso e Serena Brancale. Canto anche 'Maschio' di Annalisa e 'Oh ma' di Rocco Hunt e Noemi".

Il feeling con Alvin, inoltre, ha reso più semplice e naturale la conduzione: "Con lui c'è molta confidenza" , ammette, "so che posso prenderlo in giro e lui fa lo stesso con me. Succede anche nella vita di tutti i giorni. Poi, lo ammetto: più uno si offende e più mi diverto" . Durante le registrazioni del programma televisivo i figli sono andati a trovarla fino a Molfetta per trascorrere qualche giorno in sua compagnia. "Hanno incontrato i loro cantanti preferiti e io sono stata contenta di passare finalmente un po' di tempo con loro" , rivela la Blasi al settimanale. "Viaggiare insieme? È difficile, ora iniziano ad andare da soli con gli amici".

Nel corso dell'intervista è stato chiesto alla conduttrice se in un certo senso rivede qualcosa di se stessa nella figlia Chanel, che di recente ha compiuto 18 anni. "Non tanto, caratterialmente siamo diverse" , spiega Ilary. "Io quando ero piccola a luglio andavo al mare, mentre ad agosto in montagna" , ricorda, "siamo originari delle Marche e abbiamo casa lì. Andavo con la mia famiglia e avevo una bella compagnia di amici" .

"Non saprei scegliere il posto che mi ha affascinato di più, ogni luogo restituisce emozioni uniche"

"Sono stata in Brasile, Sudafrica, Cappadocia. L'organizzazione? Io non faccio niente, pensa a tutto lui!"

Un'ultima battuta anche sul tema viaggi e sulle mete preferite visitate insieme all'attuale compagno, dichiara la presentatrice romana., conclude.