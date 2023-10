Ilary Blasi all'Oktoberfest, Wanda sexy per Ballando, Urtis piange Corona

L'autunno latita, ma i gossip più pruriginosi mai. Così, il primo fine settimana di ottobre è all'insegna della cronaca rosa tra cuori infranti (quello di Giacomo Urtis), sogni di gloria (per Wanda Nara), lezioni di tedesco (per Ilary Blasi) e paparazzate d'eccezione (al riservatissimo Roberto Bolle).

Giacomo Urtis "scaricato" da Corona

Il matrimonio dell'anno è saltato. Ospite di Francesca Fagnani a "Belve", Fabrizio Corona ha negato di avere mai pensato (seriamente) di sposare il chirurgo estetico Giacomo Urtis. " L'ho chiesto alla mia fidanzata, come potevo chiederlo a Giacomo?!" , ha detto l'ex re dei paparazzi infrangendo il sogno d'amore dell'ex gieffino, che già programmava la cerimonia (" Unica e per pochi intimi ", aveva anticipato). Insomma, era tutto uno scherzo. Ma perché, qualcuno ci aveva creduto? A quanto pare Giacomo "Jenny" Urtis sì, visto l'amaro sfogo pubblicato su Instagram subito dopo l'ospitata di Corona a Belve. " Ci sono cascata di nuovo. Avevo creduto alle sue parole quando mi diceva quest'estate che 'ero bellissima' e che 'ero perfetta così'. Tanto da parlare di matrimonio. Lui, non io", ha precisato Urtis, sferrando l'ultimo colpo all'ex ingrato: "Corona è bisessuale! ". Sai che bomba.

Wanda Nara (sexy) si prepara a Ballando

Come si prepara Wanda Nara per partecipare a "Ballando con le stelle"? Di sicuro non in palestra o almeno non è quello che ha voluto fare vedere ai suoi follower. La showgirl è più concentrata a scegliere gli abiti di scena con i quali la vedremo volteggiare sulla pista dello show di Rai1. Vestiti aderentissimi e con profondi scolli (e ampi spacchi), che mostreranno il suo lato più sexy. " Mi sto preparando per cose così nuove e diverse per me, che non ci posso credere. L'ansia si sta impossessando di me ", ha scritto su Instagram Wanda, pubblicando alcune foto sensuali in cui le sue curve spiccano oltre gli abiti. " Ma il mio lato migliore è l'intelligenza ", ha tenuto a precisare. E se lo dice lei.

Ilary Blasi all'Oktoberfest con Bastian Muller

Altro che fuga romantica, questo weekend Ilary Blasi è scappata da Roma destinazione Monaco di Baviera per una full immersion nelle tradizioni tedesche. Per dimenticare le magagne giudiziarie con l'ex marito Totti, la romana ha preso il primo volo per l'estero e quale miglior battesimo per conoscere usi e costumi teutonici se non l'Oktoberfest? La conduttrice romana - vestita con i tipici abiti bavaresi - si è fatta guidare dal suo nuovo compagno, Bastian Muller, alla scoperta dei sapori locali tra traboccanti boccali di birra e brezel ma non era da sola. Ad accompagnarla in trasferta c'erano la sorella Silvia e il cognato Ivan Peruch (sì, quello dello sfottò a Totti). Robe di famiglia, insomma. Torneranno sobri?

Roberto Bolle e Daniel Lee in love a Capri

L'estate sarà pure finita per il calendario ma non per il meteo. Le vacanze dei vip si allungano e i paparazzi gongolano. Già, perché il settimanale Chi ha pizzicato il ballerino Roberto Bolle e il fidanzato Daniel Lee a Capri mentre si godono un fine settimana in barca in compagnia degli amici. A largo dell'isola Azzurra i due non si sono fatti mancare momenti di relax, risate e persino slanci affettuosi immortalati (ovviamente) dai fotografi. Nelle foto, però, il designer inglese (dieci anni più giovane del danzatore piemontese) sembra un po' "tiepidino" in quanto a effusioni, ma a compensare ci pensa Bolle con baci e abbracci italian style.