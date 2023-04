Ilary Blasi e la cifra choc: quanto le costa (al mese) mantenere la villa all'Eur

L’intricata partita a scacchi giocata dall’ex calciatore della Roma Francesco Totti e dalla soubrette Ilary Blasi per definire i termini del discusso divorzio resta ancora aperta. Quella che sembrava una vittoria per la conduttrice dell’Isola dei famosi, però, si potrebbe rivelare un boomerang. La mega villa romana dell’Eur è toccata a lei, ma il giudice ha deciso che i costi di gestione non saranno tutti a carico di Totti. Per Ilary Blasi si tratta di un duro colpo, poiché contava di restare nella casa di lusso, a cui aveva a suo tempo cambiato le serrature, senza pagare nulla. E, invece, facendo due calcoli, sembrerebbe che le spetterebbe da versare ben 30mila euro al mese.

La mega villa all’Eur

La cifra è proporzionata alla grandezza della struttura, di 1.500 metri quadrati; una villa con 25 stanze, piscine, campi da tennis e calcetto, oltre a grandi spazi verdi. Insomma, una proprietà impegnativa che sul mercato vale circa 18 milioni di euro. Anche i costi per gestirla sono molto alti e, fino a questo momento, a provvedere alle spese era esclusivamente l’ex calciatore. La decisione del giudice è stata perentoria: Totti dovrà versare 12.500 euro mensili di mantenimento per i figli, per le spese straordinarie si dovrà divedere al 50%, mentre per quanto riguarda le spese scolastiche l’ex calciatore sarà obbligato a partecipare al 75%. Le spese ordinarie, invece, anche quelle della villa, sono a carico di Ilary Blasi. Ecco perché per pagare le bollette e gli stipendi dei dipendenti che curano la struttura si arriva alla cifra monstre e non è escluso che la conduttrice possa decidere di cambiare abitazione.

Totti cerca casa

Il “pupone”, intanto, come riporta il Corriere della Sera, è in cerca di una casa all’Eur. L’obiettivo è quello di ritornare a vivere vicino ai figli, poiché è troppo dispendioso fare avanti e indietro da Roma Nord dove attualmente abita. Il giudice per i due ragazzi più grandi Cristian (17 anni e mezzo), Chanel (16 anni a maggio) ha previsto l’affido congiunto, come chiesto dai genitori, con il collocamento presso la madre e quindi Totti li può vedere con una certa frequenza. E solo per la più piccola (Isabel, 7) che l’ex calciatore dovrà attenersi a un calendario di visite per i weekend e le vacanze. Per le altre dispute tra i due ex coniugi, ovvero quelle relative ai Rolex e al circolo sportivo della Longarina, si dovrà ancora attendere. Il magistrato ha dato la precedenza alla sistemazione dei figli di Totti e Ilary Blasi.