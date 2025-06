Ilary Blasi festeggia l'esonero di Spalletti: cosa è successo e cosa c'entra Totti

Ascolta ora 00:00 00:00

Luciano Spalletti non è più l'allenatore della nazionale italiana e la risposta di Ilary Blasi non si fa attendere. Poco dopo la notizia dell'esonero del ct, la showgirl, ex moglie di Francesco Totti, è comparsa in un filmato in cui balla sulle note di "Piccolo uomo". Un dettaglio che, ovviamente, non è sfuggito ai fan.

La Blasi ha postato il filmato derisorio sulle pagine del suo account Instagram, dove la si vede in tenuta comoda che esegue un piccolo ballo con le parole di "Piccolo uomo" di Mia Martini. Cosa avrà voluto significare? Secondo i numerosissimi follower non ci sono dubbi. Si tratta di un attacco in piena regola all'ex allenatore azzurro. Del resto è risaputo che fra i due i rapporti non siano idilliaci. La vicenda risale al 2016, l'ultimo anno trascorso da Francesco Totti alla Roma. Non fu un periodo facile per l'ex attaccante giallorosso, perché si verificarono divesi attriti fra lui e quello che allora era il suo allenatore. La Blasi prese ovviamente le difese di Totti e in tv si lasciò sfuggire parole pesanti. "Ha dimostrato di essere un piccolo uomo", decretò. La situazione sarebbe degenerata da allora, e non si è mai più appianata.

Non sono macati neppure gli attacchi da parte dell'allenatore. Alcuni giorni fa, Spalletti ha ritirato fuori quella faccenda. Nel corso di un evento per presentarela sua biografia Il paradiso esiste… Ma quanta fatica, l'ex ct ha parlato del rapporto con l'ex capitano della Roma e con Ilary Blasi. "Può capitare, nel corso di una vita, di essere un piccolo uomo o una piccola donna. Certamente lo è stata lei quando si è permessa di rivolgersi a me in quel modo. Cosa della quale, immagino, si sarà pentita" , ha dichiarato, come riportato da Gazzetta.

Ed ecco arrivare la controreplica di Ilary, che riaccende la lite. Il balletto è più che chiaro. Tanti i commenti sotto il video della Blasi.

