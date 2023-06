"Ti sei rovinata, basta". L'odio social contro Ilary Blasi all'Isola

Più che dai burrascosi risvolti della sua vita privata, che di novità pullula e attrae, i follower (e gli haters) della soubrette romana Ilary Blasi in questi mesi sembrano essere, in particolar modo, interessati e attirati da ogni piccolo cambiamento che avviene sul suo corpo. All’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, infatti, sono seguiti una serie di pesanti e inopportune battute che accusano la conduttrice di aver esagerato con le punturine: “Cosa le è successo? Per un attimo ho creduto di vedere Amanda Lear”. Qualunque sia il loro intento, criticarla, offenderla, darle (non richiesti) consigli, la Blasi, esponendosi in merito sempre poco, non si lascia scalfire da accuse di questo genere, a cui, tra l’altro, è abituata. A un mese dall’inizio dell’Isola, difatti, i leoni da tastiera si erano scatenati accusandola di essere “magrissima” e “tiratissima”: “Che cosa sta succedendo ad Ilary? Perché non corre ai ripari?”. Ancora: “Troppo magra. Non sei un esempio da seguire”. “La preferivo prima”.

Come causa è stata subito indicata, dalla voce popolare, la fine della relazione con Totti; una spiegazione dal gusto maschiocentrico, dando per assodato il fatto che sia stata Ilary la parte emotivamente più segnata dalla fine della relazione, visto che da tempo ormai si erano confermate le voci sulla nuova fiamma del Capitano. Ma non è notizia di questo periodo l’attacco al suo corpo: da anni, infatti, sembrano non finire mai le parole da spendere sulla sua siluette; i fan continuano a rimescolarle per continuare a giudicare e prendere di mira qualunque particolare.

Iconici sono stati i commenti del 2019 sul suo naso sotto la foto di profilo caricata dall’ex velina sul suo canale Instagram, in occasione della finalissima di Amici. Pirandello lo sapeva bene, il naso è da sempre un punto critico per ogni essere umano, ma di esistenziale, queste polemiche non hanno avuto niente: “Questo naso è inguardabile! Fa invidia a quello di Michael Jackson”. Un ritornello tinto e ritinto, dunque, con lo stesso schema retorico di sessismo e oggettificazione di cornici personali, che non fa che rendere ancora più difficile un anno già di per sé tormentato per Ilary Blasi. Dalla fine della relazione con l’ex Capitano della Roma, passando ai contrasti con l’opinionista Enrico Papi, fino a un’edizione dell’Isola, questa del 2023, di ardua gestione per diversi infortuni e problemi di salute dei naufraghi.