Incoronazione re Carlo III: data, programma e ospiti. Tutto quello che c’è da sapere

Manca sempre meno ad uno degli eventi più attesi di sempre, la cerimonia di incoronazione di Carlo III e della moglie, la regina Camilla, che si svolgerà il prossimo 6 maggio presso l’Abbazia di Westminster, al centro di Londra. L’ultima volta che si verificò un tale evento risale al 1953, quando la madre di Carlo, la regina Elisabetta, morta 8 mesi fa al Castello di Balmoral, fu incoronata.

Il giorno dell’incoronazione

La cerimonia ufficiale di incoronazione di re Carlo III d’Inghilterra e della regina Camilla avverrà la mattina di sabato 6 maggio (proprio lo stesso giorno del compleanno di Archie Mountbatten Windsor, il figlio del principe Harry e di Meghan Markle, che per motivi ormai noti non prenderà parte alla cerimonia) all’’Abbazia di Westminster. Infatti, è sin dall’incoronazione di Guglielmo I nel 1066 che l’Abbazia ospita le cerimonie di incoronazione dei 39 monarchi che hanno preceduto Carlo III nella storia della monarchia britannica.

La cerimonia inizierà alle ore 11 (ora locale) e verrà preceduta dalla "Processione del Re" che, invece, inizierà alle ore 10.20. Per l’occasione, Carlo e Camilla hanno scelto di viaggiare a bordo della Diamond Jubilee State Carriage di Elisabetta II. A presiedere la cerimonia di incoronazione sarà l’arcivescovo di Canterbury, che ungerà con olio sacro re Carlo e poi gli porrà sul capo la corona di Sant'Edoardo, incoronandolo ufficialmente re Carlo III. Quest’ultimo, occuperà la "sedia dell'incoronazione" con il simbolo del suo potere sulla nazione britannica, lo scettro e il bastone del monarca.

A seguito della cerimonia, vi sarà la "Processione dell'Incoronazione" in cui il re, la regina e la famiglia reale sfileranno per le strade di Londra fino a Buckingham Palace, dove daranno il tradizionale saluto ai sudditi dal balcone del palazzo reale.

I festeggiamenti

I festeggiamenti per il grande evento, però, proseguiranno almeno fino all'8 maggio. Infatti, nella giornata di domenica 7 maggio, al Castello di Windsor ci sarà un concerto aperto al pubblico e trasmesso in diretta dalla BBC, "The Coronation Concert". Uno spettacolo a cui prenderanno parte artisti internazionali tra cui Katy Perry e Andrea Bocelli.

Per l’ultimo giorno di festa, lunedì 8 maggio, invece, ci sarà una giornata di incoraggiamento ai cittadini a partecipare a programmi di volontariato. Per l’occasione del "The Big Help Out" è stato chiesto ai britannici di festeggiare facendo una donazione a un ente di beneficenza locale.

Gli invitati alla cerimonia

Saranno circa in 2000 le persone che prenderanno parte al grande evento e potremmo quasi dire “poche” se consideriamo che alla cerimonia della regina Elisabetta II, nel lontano 1953, gli invitati superavano gli 8.000. Naturalmente all’incoronazione parteciperà tutta la famiglia reale inglese: William, primogenito di re Carlo ed erede al trono, insieme alla moglie Kate Middleton e ai figli George, Charlotte e Louis. Sarà presente anche Harry, secondogenito di Carlo e Lady Diana, ma senza la moglie Meghan Markle e senza i figli Archie Harrison e Lilibet Diana. Dovrebbero esserci anche la principessa Anna, sorella di Carlo, e il marito, il viceammiraglio Sir Timothy Laurence; i neo duca e duchessa di Edimburgo, nonché il principe Edoardo (il più giovane dei figli della regina Elisabetta) insieme alla moglie Sophie. E ancora, la principessa Eugenia e la principessa Beatrice con i rispettivi coniugi; Zara e Mike Tindall, probabilmente accompagnati dai figli maggiori; Peter Phillips e le sue figlie. Tuttavia, regna ancora l'incertezza sulla presenza del principe Andrea. Inoltre, presenzierà anche l’ex marito della regina Camilla, Andrew Parker Bowles e i loro nipoti, peraltro, saranno i paggi d’onore di Camilla: il figlio del primogenito Tom, Freddie, e i gemelli figli di Laura, Gus e Louis.

La novità è che la famiglia reale tra le 2.000 persone che ha deciso di invitare alla cerimonia ha chiamato in causa anche i reali stranieri. Infatti, non potevano mancare il principe Alberto e la principessa Charlène di Monaco (i primi reali stranieri a confermare la propria presenza). Re Felipe VI e la regina Letizia, re Guglielmo e la regina Maxima dei Paesi Bassi, il re Haakon e la regina Mette Marit di Norvegia, il re Federico e la regina Maria di Danimarca, i reali di Lussemburgo, il re Filippo I e la regina Mathilde del Belgio, Anna Maria di Grecia e Paolo e Maria Chantal di Grecia, il re Carl Gustaf e la principessa Vittoria di Svezia, il principe Fumihito e il principe Kiko del Giappone e il re Abdullah II e la regina Rania di Giordania.

Presenti anche molti leader internazionali come il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la first lady Jill Biden e Emmanuel Macron con la moglie Brigitte. E ancora, il primo ministro australiano Anthony Albanese e il presidente della Repubblica polacca, Andrzej Duda. Per la Germania, invece, il presidente della Repubblica federale, Frank-Walter Steinmeier e infine, il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif. Anche l’Unione Europea sarà rappresentata alla cerimonia da: Ursula von der Leyen, presidente della Commissione; Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, e Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo.

Il concerto per l’incoronazione

Tra gli eventi più attesi dell’incoronazione del sovrano c’è il concerto della giornata di domenica 7 maggio al Castello di Windsor. Un evento aperto al pubblico organizzato e trasmesso dalla BBC. Confermati per il Coronation Concert ci sono Paloma Faith, Tiwa Savage, Steve Winwood, Olly Murs e il DJ del club Pete Tong, che suonerà i suoi classici di Ibiza. E ancora, il pianista di fama mondiale Lang Lang e la recente vincitrice di The Piano Lucy e la star di Bollywood Sonam Kapoor. Già annunciati all’inizio di aprile Katy Perry e Lionel Richie. Ma non è finita qui; infatti, proprio pochi giorni fa, sono stati confermati anche Tom Cruise, Nicole Scherzinger e Winnie The Pooh. “Condividere il palco con Lang Lang sarà un sogno che si avvera: una performance irripetibile”, ha rivelato la star delle Pussycat Dolls. Tra le celebrità internazionali anche l’orgoglio italiano Andrea Bocelli che duetterà con il baritono inglese Sir Bryn Terfel. Insomma, saranno giorni davvero intensi e di grande festa per la capitale inglese.