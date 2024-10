Infarto per Nanni Moretti, che ora sta meglio: "Tornerò presto"

Ascolta ora 00:00 00:00

Nanni Moretti è stato colpito da un infarto nei giorni scorsi ma l'ha reso noto solamente ieri con un video messaggio registrato dall'ospedale in cui è stato ricoverato. Per questo motivo non è potuto essere presente alla presentazione del film "Vittoria", di cui è il produttore con la sua Sacher Film. Sarebbe dovuta avvenire avrebbe dovuto avere luogo nei cinema Vittoria e Filangieri di Napoli ieri sera, sale in cui era atteso proprio per la proiezione di Vittoria, diretto a Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman. Nessuno era a conoscenza di questo suo problema di salute fino a ieri e avrebbe voluto che rimanesse ancora così. Tuttavia, solo al Vittoria del Vomero c'erano 250 gli spettatori presenti e molti altri erano al Filangeri.

" Mi dispiace non essere lì con voi, ma sto bene. Starò meglio, tornerò presto ", ha detto Nanni Moretti, che raccomandava discrezione. Tuttavia, già ieri è stato annunciato da Lorenzo Cioffi, tra i produttori del film, che il produttore era stato dimesso dall'ospedale. Infatti, già nella serata di oggi, Moretti è previsto in presenza al cinema Nuovo Sacher di Roma per presenziare alla proiezione del film e pare si sia presentato nello stabile di Trastevere per l'incontro con il pubblico.

Non è la prima volta che Nanni Moretti, per una ragione o per un'altra, utilizza il mezzo video per annunciare una malattia. Era già successo all'epoca di "Caro Diario", trent'anni fa, quando raccontava il suo percorso dalla scoperta del linfoma di linfoma di Hodgkin e nel 2017, invece, raccontava di un altro tumore.