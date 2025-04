Infarto per Nanni Moretti: operato e ricoverato in terapia intensiva

Ascolta ora 00:00 00:00

Malore per Nanni Moretti questo pomeriggio: colpito da infarto, l'attore e regista è stato trasferito all'ospedale San Camillo di Roma. È stato operato d'urgenza e si trova attualmente in terapia intensiva. Per Moretti è il secondo malore in sei mesi: il primo infarto l'ha colpito lo scorso 1 ottobre vigilia della presentazione del suo film “Vittoria” a Napoli. In quell'occasione, il regista inviò anche un videomessaggio al pubblico che lo attendeva in sala, rassicurandoli sulle sue condizioni.

Questa volta il malore potrebbe essere stato più grave, l'intervento salvavita sembra però essere riuscito. Per quanto si mantenga il massimo riserbo sui dettagli del suo stato di salute, fonti ospedaliere sentite dal Corriere della sera riferiscono che Moretti è in prognosi riservata e le sue condizioni sono serie. Sono ore di apprensione per il suo pubblico, che attende con impazienza un messaggio da parte del regista o, comunque, buone notizie. Il bollettino medico è previsto per domani, questa sera non è prevista alcuna ulteriore notizia dal San Camillo di Roma.

Il Bif&st che si è concluso lo scorso 29 marzo ha tributato un ampio omaggio a Nanni Moretti, proponendo una retrospettiva dei suoi film più amati e apprezzati da pubblico e critica.

È stata la più ampia retrospettiva che gli è stata dedicata dopo quella del Festival di Locarno del 2008 in collaborazione con Sacher Film. L'evento clou è stato un incontro con il registra al teatro Petruzzelli di Bari.