"Giù dalle scale e ora...". Cosa è successo a Iva Zanicchi

“Una caduta orribile”. Così, Iva Zanicchi attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram fa sapere a tutti i suoi follower di avere avuto un piccolo infortunio cadendo dalle scale e che adesso è costretta a rimanere a letto per qualche giorno.

Il racconto della caduta

Tutto sarebbe accaduto dopo essere tornata da Il Cantante Mascherato, esattamente come ha spiegato Iva Zanicchi sui propri social condividendo un video direttamente dal letto per informare tutti i suoi sostenitori, rivelando comunque di stare bene. Il messaggio è stato registrato in casa sua e sarà proprio lì che la spumeggiante cantante dovrà riposare per un breve periodo. Certo, un po' strano se pensiamo che, nonostante Iva Zanicchi abbia 83 anni, ci ha divertito roteando insieme al suo ballerino Samuel Peron sulla pista di Ballando con le stelle. E nel programma di Milly Carlucci nulla l’aveva frenata ed era arrivata dritta in finale.

Ad ogni modo, nonostante l’infortunio nel filmato la Zanicchi appare sempre con il buonumore alle stelle, sorridente e con un paio di occhiali racconta cosa è accaduto ai suoi seguaci:

“Domenica sera sono tornata da Roma che avevo finito il Cantante Mascherato e sono caduta dalle scale, una caduta orribile, un altro si sarebbe ammazzato” – poi ha spiegato di non essere voluta andare all’ospedale, a differenza di quanto gli fosse stato consigliato -“Mi volevano portare all’ospedale, ma io sono voluta rimanere a casa, adesso mi hanno messa immobile a letto per tre o quattro giorni e ho fatto le lastre, se non c’è niente di grave forse sospettano qualche piccola microfrattura, se posso rimanere a casa bene, altrimenti andrò qualche giorno all’ospedale, ve lo volevo preannunciare”. Insomma, a quanto pare, non sarebbe nulla di grave come fa sapere la stessa Iva, ma si tratterebbe di qualche microfrattura. Poi, come sempre, conclude con un po' di ironia e intonando un pezzettino della canzone di Jovanotti Penso positivo: “Vi tengo informati, per chi mi vuol bene, e per vabbè per gli altri pazienza, non godete, mi raccomando eh, perché bisogna pensare sempre positivo e non perdete il buon umore. Vi voglio bene, vi do un abbraccio, ciao ciao ciao”.

Iva Zanicchi e l’esperienza al Cantante Mascherato

La cantante ha rivelato di avere preso la brutta caduta dopo Il Cantante Mascherato, ricordiamo, infatti, che Iva Zanicchi dopo Ballando con le stelle ha confermato il suo sodalizio con Milly Carlucci, prendendo parte alle Kermesse de Il Cantante Mascherato con il ruolo di giudice. Giunti alla terza edizione del programma del sabato sera di Rai Uno, la Zanicchi ha fatto parte della giuria insieme a Serena Bortone, Christian De Sica, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Lo scorso anno, invece, era stata una maschera dello show.