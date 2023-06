Gli insulti al Cav, poi la bufera. Gemitaiz non sarà al LoveMi: "Non mi serve..."

Gemitaiz torna alla ribalta della cronaca nel modo più bieco: insultando Silvio Berlusconi nel giorno della sua scomparsa. Il rapper lo ha fatto commentando la notizia del decesso del Cavaliere con un "Alleluja", che ha colpito più duro di mille accuse e che ha sollevato una vera e propria sommossa popolare. Già perché all'esultanza, il romano ha aggiunto parole di fuoco contro l'ex presidente del Consiglio per il suo operato in campo politico e imprenditoriale, concludendo: " Non lo piangeremo ".

Ma contrariamente a quanto era successo in passato - quando Gemitaiz aveva offeso l'arma e la polizia e i suoi fedelissimi si erano schierati dalla sua parte - persino i suoi follower, oggi, si sono indignati e gli hanno voltato le spalle. Le critiche sono piovute da ogni parte e lui si è affrettato a chiarire: " Non perderò tempo a rispondere a nessuno. Non siete d’accordo? Unfollowate pure. Non lo trovate carino? Unfollowate pure. La libertà d'espressione è ancora in vigore. Il buonismo da 3 euro qui non lo troverete ". Nient'altro che un nuovo affronto e la bufera mediatica gli è esplosa inevitabilmente tra le mani, travolgendolo.

La bufera social e le scuse

Alcune pagine social molto seguite hanno dato risalto allo squallido attacco di Gemitaiz a Silvio Berlusconi e hanno chiesto la sua esclusione dal concerto benefico organizzato da Fedez, il LoveMi. L'artista si sarebbe dovuto esibire insieme a altri cantanti il prossimo 27 giugno in piazza del Duomo in diretta su Italia Uno e Mediaset Infinity. Ma mentre in tutto questo Fedez - chiamato a gran voce dai più - latitava (e latita tuttora) e Fabrizio Corona si scagliava contro il rapperino ("Sei un povero cog**one frustrato infelice e insoddisfatto della tua vita di me**a... Vuota come la tua testa. Rip"), Gemitaiz è tornato sui social con la coda tra le gambe a chiedere scusa.

" Sicuramente sono stato impulsivo e indelicato nella mia storia di ieri e me ne dispiaccio. È stata un'uscita che voleva essere sarcastica ma riflettendoci, è stata insensibile, aldilà di quale sia la mia posizione. E me ne dispiaccio", ha scritto su Instagram il romano, proseguendo: "Ci tengo anche a dire che non era certo mio interesse essere al centro dell’attenzione mediatica, a volte dimentico di essere un personaggio pubblico e mi scordo di mettere i filtri nel comunicare. In ogni caso accetto le conseguenze delle mie azioni qualunque esse siano, com'è giusto che sia ". Ma a tirarsi fuori da LoveMi non ci ha proprio pensato. Aspettava Fedez, che però evidentemente aveva altro da fare.

Le rissa social Parpiglia-Gemitaiz