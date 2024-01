"Insulti e pietre contro i vicini". La moglie di Nino Frassica nei guai

Colpo di scena nella vicenda della scomparsa di Hiro, il gatto di Nino Frassica. La moglie del noto attore, Barbara Exignotis, ha inveito contro i vicini da lei considerati colpevoli della fuga dell'amato felino.

Il video “incriminato”

A testimoniare l’estremo comportamento della donna, vi è addirittura un video. Nella puntata di Fuori Dal Coro, andata in onda ieri sera, mercoledì 24 gennaio, sono stati mostrati alcuni documenti sulla donna che, insieme alla figlia Silvia, è indagata di stalking e diffamazione. Barbara, sin dal giorno della scomparsa, avvenuto lo scorso settembre, ha additato i vicini come responsabili del “rapimento” di Hiro. Adesso, a distanza di mesi, emergono audio e filmati dove è possibile vedere come la signora Exignotis stia rendendo difficile – se non impossibile – la vita dei dirimpettai.

Vicini da incubo



Nino Frassica nei guai per il gatto scomparso



Servizio di Natasha Farinelli @far_1985 a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/Abeo7T9sQs — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) January 24, 2024

In particolare, si vede la donna prima lanciare una pietra (ora sotto sequestro) alla finestra della famiglia che secondo lei avrebbe rapito Hiro - e con cui condivide il pianerottolo - e poi, rivolgere una serie di insulti e minacce, che sono stati ripresa con uno smarphone: “Fottiti in c**o” esclama la donna alzando il dito medio. Tuttavia, secondo quanto rivelato dalle forze dell’ordine, i vicini della famiglia Frassica avrebbero addirittura aiutato gli inquirenti nelle indagini. Ma non è finita qui, perché è sempre ai vicini che la moglie dell’attore ha lasciato un messaggio in segreteria: “Devi morire bast***o, pezzo di me**a. Tu e la tua famiglia”. È per questo che, stanchi dei continui attacchi, i vicini di casa di Nino Frassica hanno denunciato Barbara Exignotis e Silvia per stalking e diffamazione.

La scomparsa di Hiro

Era fine settembre scorso, quando il gatto di Nino Frassica, un Sacro della Birmania bianco a pelo lungo, è scomparso dall’abitazione presa in affitto dall’attore in Umbria, mentre era impegnato nelle riprese delle nuove puntate della fiction targata Rai, Don Matteo. Immediata, all’epoca, la reazione del comico che, spinto dalla disperazione per la scomparsa del suo gatto, aveva anche offerto una ricompensa di 5mila euro per chi l’avesse ritrovato.

A seguito di una grande mobilitazione per le ricerche di Hiro, però, nacque una querelle con due famiglie di vicini di casa: per la moglie di Frassica, erano coinvolte nella sparizione del micio che, secondo lei, sarebbe entrato per sbaglio in una casa del vicinato. Anche la figlia di Barbara Exignotis, Valentina, era della stessa opinione e così dichiarò: “Hiro è in quella casa in piazza Campello. Prego che queste persone lo rilascino o qualcuno riesca a prenderlo o che le forze dell'ordine, che ora non possono operare, riescano a farlo”.