Isobel Kinnear, chi è l'ex ballerina di Amici ora valletta di Max Giusti a Caduta Libera

Il preserale di Canale 5 si accende di nuova energia. "Caduta Libera", lo show che per tredici anni è stato condotto da Gerry Scotti, ha riaperto le botole in una versione totalmente rinnovata, almeno nei volti dei suoi protagonisti. A raccogliere l'eredità di Scotti non è solo Max Giusti ma anche un volto amatissimo dai fan di Amici: Isobel Fetiye Kinnear, la ballerina australiana che dalla scuola di Maria De Filippi è approdata nello studio del game show targato Mediaset. Un duo inedito, che sta incuriosendo i telespettatori.

L'esperienza ad Amici

Se Isobel Fetiye Kinnear prenderà il posto di Samira Lui nel cuore dei telespettatori di Canale 5 è ancora presto per dirlo, ma di fatto l'ex ballerina di Amici sta attirando l'attenzione. Classe 2003 Isobel è nata a Melbourne in Australia e nel novembre del 2022 ha fatto la sua prima apparizione televisiva, entrando nella scuola di "Amici di Maria de Filippi" come allieva ballerina. La Kinnear ha fatto un percorso esemplare all'interno del programma, riuscendo ad accedere alla fase serale e concludendo l'esperienza al quarto posto dietro al vincitore Mattia Zenzola e ad Angelina Mango e a Wax. Nella scuola di Amici Isobel visse anche una storia d'amore con il cantante Cricca, relazione terminata pochi mesi dopo la fine del programma.

L'amore per la danza

Nonostante non abbia vinto "Amici", Isobel ottenne un importante riconoscimento, vincendo il Premio TIM come ballerina più talentuosa dell'edizione. " Fare Amici è stato il mio sogno per cinque anni, e alla fine sono riuscita a entrare nella scuola. Io ho iniziato a ballare a 3 anni e non ho mai smesso. Per amore della danza facevo tre ore al giorno in auto fino a Sydney" , raccontò la ballerina a "Verissimo" dopo l'uscita dalla scuola di Maria De Filippi. Grazie all'esperienza come allieva, Isobel è riuscita a ottenere un posto nel corpo di ballo dei professionisti di "Amici", dove ha lavorato fino agli scorsi giorni.

La chiamata di Max Giusti per entrare nel cast di "Caduta libera" è stata unaa sorpresa per Isobel Kinnear che - con la benedizione di Maria - ha deciso di accettare lae vestire i panni di valletta al fianco del conduttore.