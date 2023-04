"Jack Nicholson è irriconoscibile". La foto che preoccupa i fan

È di queste ore la foto di Jack Nicholson che sta facendo davvero preoccupare i fan. L’attore americano, a quasi due anni di distanza dalla sua ultima apparizione pubblica, si fa vedere nuovamente di persona.

Lo scatto che desta preoccupazione

A destare grande preoccupazione, è una fotografia che sta circolando in queste ore, pubblicata dal quotidiano popolare brittanico Daily Mail e che ritrae l’attore statunitense spettinato e in sovrappeso. L’attore 85enne si è affacciato e mostrato dal balcone della sua abitazione a Mulholland Drive, a Beverly Hills, con una maglia molto larga di colore salmone e pantaloni della tuta altrettanto larghi. Nicholson è stato fotografato mentre si godeva l’aria fresca sul Franklin Canyon Reservoir durante la sua “uscita” mattutina.

L’ultima apparizione e le condizioni di salute

L’ultima apparizione pubblica di Jack Nicholson risale a circa due anni fa. Era il 19 ottobre del 2021, quando l’attore americano si era recato allo Staples Center per vedere una partita dei Los Angeles Lakers, in compagnia del figlio di trent’anni Ray. La totale assenza da quasi due anni a questa parte, preoccupa molto i suoi amici, i quali temono – come dichiarato tempo fa a Radaronline – che Jack Nicholson possa fare la fine di Marlon Brando, morto dopo mesi di autoreclusione nonostante avesse vissuto una vita piena di soddisfazioni. La casa in cui vive attualmente Nicholson, peraltro, era di proprietà dell'amico e collega Marlon Brando ed era stata acquistata per 5 milioni di dollari nel 2005. A Radaronline, un amico della star di Shining aveva, infatti, riferito: “Ha chiarito che la sua casa è il suo castello” – poi aveva continuato – “Vorremmo semplicemente che uscisse di più e ci dicesse come si sente”. E ancora, stando alle confessioni dei suoi amici, l’attore 85enne, dalla sua villa di Los Angeles si tiene in contatto solo con alcuni parenti, tra questi l’amato figlio Ray, 30enne: “I suoi figli gli possono fare visita, ma sono la sua unica connessione con il mondo esterno”.

L'ipotesi della malattia

"Il fisico tiene ma di testa non c’è più. È molto triste vedere un attore così talentuoso in queste condizioni" aveva riferito un altro amico di Jack Nicholson. Infatti, tra i suoi affetti più cari, si fa sempre più insistente l’ipotesi che l’attore possa soffrire di demenza senile; tanto che la fonte a Radaronline aveva anche confessato che il tre volte Premio Oscar non ricorda più le parti dei suoi film. Nonostante questo, però, nelle sue ultime dichiarazioni fatte nel 2013 al portale The Sun, l’attore sembrava volere smentire a tutti i costi le voci sulla sua presunta malattia e quindi aveva detto: "Ho il cervello di un matematico ma non lavorerò fino al giorno in cui morirò. Voglio dire, non c'è niente che mi stimoli. Prima avevo dei motivi, ma ora non ne ho, quindi non ho motivo di espormi. Quando diventi più vecchio, cambi."

Ricordiamo che l’ultimo film che l’ha visto sul grande schermo risale al 2010, nella commedia sentimentale How Do You Know con Owen Wilson, Paul Rudd e Reese Witherspoon.