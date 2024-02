Il giallo dei Jalisse a Sanremo: "Non ne sappiamo nulla"

Dopo anni e anni di assenza, i Jalisse sarebbero pronti a tornare sul palco dell'Ariston dove vinsero nel 1997 con "Fiumi di parole" ma questi, per il momento, rimangono soltanto "rumor" non confermati e che hanno colto di sorpresa persino i due coniugi protagonisti, che nella vita reale si chiamano Fabio Ricci e Alessandra Drusian, i quali per adesso non hanno ricevuto alcun invito ufficiale per andare al Festival di Sanremo.

L'indiscrezione

Nei giorni scorsi, sul portale web di Davide Maggio e sul relativo account X il giornalista aveva lanciato la notizia spiegando che ci fosse di mezzo Fiorello, lo showman siciliano, a organizzare il tutto: " BooM! Tenetevi forte. Mi risulta che Fiorello stia provando ad organizzare qualcosa con i Jalisse per la serata finale di Sanremo 2024! ". Sul web sono state centinaia le reazioni di assenso per la curiosità di rivedere la coppia ma nelle ultime ore è arrivata la smentita.

La risposta dei Jalisse

" Noi non sappiamo nulla, non ci risulta nulla ", ha dichiarato lo staff dei Jalisse in una nota all'Adnkronos con cui hanno replicato sulla possibilità che il duo composto possa partecipare al Festival. La notizia lanciata lo scorso 30 gennaio, per adesso, non trova quindi alcun riscontro: se e fino a quando Amadeus, Fiorello o la direzione di Sanremo non interverranno sulla vicenda, ufficialmente i Jalisse non prenderanno parte alla kermesse canora, tantopiù nella serata finale di sabato 10 febbraio. In tempi non sospetti lo stesso Fiorello ha provato a "lanciare" il duo che ha fatto svariati tentativi, negli anni scorsi, di partecipare a Sanremo ma senza mai ricevere risposte positive.

Con Fiorello, però, non si può mai sapere come ha annunciato lo stesso Amadeus che ieri sera è stato ospite di Bruno Vespa a "Porta a Porta": di sicuro, lo showman siciliano trasmetterà la sua trasmissione del mattino, "Viva Rai 2" dalla città dei fiori per l'intera settimana del Festival prima di rientrare a Roma. Nulla di scontato, quindi, che con un colpo di teatro finale riesca davvero a far esibire i Jalisse anche se l'entourage frena e rimane molto cauto e con i piedi ben ancorati per terra per non creare false aspettative. " Ricordatevi che anche l'anno scorso abbiamo letto per settimane che i Jalisse sarebbero stati coinvolti nella serata dei duetti e invece non fu così ", sottolineano all'agenzia di stampa.