L'attore di Dawson Creek costretto a vendere autografi per pagarsi le cure per il cancro

Solo qualche settimana fa l'attore James Van Der Beek aveva sconvolto il pubblico del web (e non solo) annunciando di avere un cancro al colon. L'interprete - diventato famoso per aver interpretato il personaggio di Dawson nella serie televisiva adolescenziale Dawson's Creek - avrebbe voluto svelare la sua malattia e le sue condizioni di salute durante un'intervista con People Magazine. Purtroppo la voracità del mondo dell'informazione gli ha impedito di divulgare la notizia coi suoi tempi, dal momento che un'altra testata statunitense era già pronta a pubblicare lo "scoop" senza tener conto della volontà di Van Der Beek.

Nonostante la notizia sia stata inaspettata e spaventosa per coloro che seguono la carriera di James Van Der Beek da anni, quest'ultimo ha voluto tranquillizzare il suo pubblico, asserendo di sentirsi bene e di aver fiducia nelle cure. E sono proprio quest'ultime ad essere, ora, al centro di una nuova rivelazione altrettanto inattesa. Come si legge sul The Guardian, infatti, James Van Der Beek ha deciso di mettere in vendita gadget e "memorabilia" con il suo autografo per poter raccogliere i soldi necessari a pagare le cure per il cancro, che sono estremamente costose.

A darne notizia è stato lo stesso attore attraverso un video pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram. James Van Der Beek, infatti, ha condiviso un post dove si susseguono immagini che lo vedono indossare la maglia numero 4 di Moxon, il personaggio che ha interpretato nel film del 1999 dal titolo Varsity Blues. Diretto da Brian Robbins e prodotto da MTV Film, il film non ha avuto un grande successo in Italia, ma è diventato un fenomeno di culto negli Stati Uniti, dove ha accompagnato una generazione, al pari di Dawson's Creek. Ambientato in una piccola cittadina della provincia americana, Varsity Blues è incentrato sulla squadra di football del liceo locale, in cui arriva Jonathon "Mox" Moxon, riserva che prende il posto del quaterback infortunato per portare la squadra alla vittoria. E sono proprio i gadget di questo film che James Van Der Beek ha autografato e messo in vendita. Nel post che accompagna l'annuncio si può leggere: "Sono contentissimo di celebrare il venticinquesimo anniversario di Varsity Blues con una edizione limitata della maglia #4 Moxon, ognuna delle quali è firmata personalmente dal sottoscritto."

Subito dopo l'attore ha offerto ai suoi followers tutte le indicazioni necessarie sul dove acquistare la maglia, attraverso link diretti presenti sul suo account. La maglia senza autografo è messa in vendita al costo di circa 40 dollari; costa invece il doppio quella che presenta la firma del "vero" Jonathon Moxon. Ma il punto centrale del post è la frase successiva, dove Van Der Beek spiega che: "il 100% dei miei incassi andranno alle famiglie che si stanno riprendendo dall'onere finanziario del cancro (compresa la mia).

Come è ampiamente risaputo, le cure mediche negli Stati Uniti hanno spesso dei costi proibitivi, specie per situazioni mediche gravi come un tumore al colon. In questo modo James Van Der Beek si sta assicurando che le spese che è costretto ad affrontare non pesino troppo sugli introiti della sua famiglia.