"Non associatemi a lui": la rivolta woke dell'attore che ha interpretato Zuckerberg

Anche Mark Zuckerberg viene “cancellato”. Al centro delle polemiche per la sua svolta anti-woke e per l’avvicinamento al nuovo presidente americano Donald Trump, l’amministratore delegato di Meta è finito nel mirino di Jesse Eisenberg. L’attore interpretò il ruolo del fondatore di Facebook nel film “The Social Network” diretto da David Fincher e non ha utilizzato troppi giri di parole: "Non voglio pensare a me come qualcuno associato a una persona come quella. Non è come se avessi interpretato un grande golfista o qualcosa del genere e ora la gente pensa che io sia un grande golfista".

Intervenuto ai microfoni di “Today”, programma della Bbc Radio 4, Eisenberg ha stigmatizzato le ultime decisioni di Zuckerberg, attaccandolo frontalmente: "Questo tizio sta facendo cose problematiche, ha eliminato il fact-checking, ci sono in ballo questioni di sicurezza, le persone già sotto minaccia nel mondo sono ancora più minacciate".

Impegnato nella promozione della sua opera seconda da regista, “A Real Pain”, Eisenberg ha messo Zuckerberg nell’elenco dei magnati della tecnologia che si sono avvicinati a Trump, tanto da presenziare alla cerimonia per l’insediamento il 20 gennaio scorso. Il quarantunenne non ha nascosto la sua preoccupazione: "Sono preoccupato come lo è una persona che legge un giornale. Non penso a 'Oh, ho interpretato il tizio nel film e quindi...', ma sono un essere umano e si leggono queste cose e queste persone hanno miliardi e miliardi di dollari, più denaro di quanto qualsiasi persona umana abbia mai accumulato. E cosa ne fanno? Oh, lo fanno per accattivarsi il favore di qualcuno che predica cose odiose".

Il riferimento è ovviamente a Trump, nemico numero uno di Hollywood. Insomma, Eisenberg vuole lasciarsi alle spalle Zuckerberg e “The Social Network”, nonostante quell’interpretazione gli valse una candidatura all’Oscar come miglior attore protagonista.