Jimmy Kimmel: chi è il conduttore che presenterà gli Oscar 2023

Il 12 marzo, a Los Angeles, avrà luogo la consegna dei Premi Oscar che, tra grandi esclusi e le consuete polemiche, punta a celebrare il meglio della stagione cinematografica appena conclusa. A condurre la serata ci sarà Jimmy Kimmel, attore, comico e presentatore, che aveva già condotto la serata della stelle di Hollywood nel 2017 e nel 2018. Famoso soprattutto per il suo programma Jimmy Kimmel Live! - un salotto da talk show dove ospita volti importanti della cultura e dello spettacolo - Jimmy Kimmel ha al suo attivo una lungua carriera anche come radiofonico e ha fatto una lunga gavetta per ricoprire il ruolo che ricopre oggi. Come si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, Jimmy Kimmel è cresciuto nella speranza di ereditare il talento e il successo di David Letterman, altro anchorman famosissimo a livello internazionale, che è stato un suo idolo sin dall'infanzia.

Jimmy Kimmel: qualche cenno biografico

Nato a New York il 13 novembre 1967, Jimmy Kimmel ha origini italiane da parte di madre, dal momento che la famiglia materna era originaria di Casamicciola Terme. Il padre, invece, era di origini tedesche e secondo una dichiarazione riportata da Il dispari quotidiano, Jimmy Kimmel ama scherzare su questa commistione culturale, al punto da affermare: "È risaputo che niente di buono è mai nato dall’alleanza fra Italia e Germania, e io sono la conferma alla regola" . Nonostante le origini legate alla Grande Mela, Jimmy Kimmel si trascerisce da bambino a Las Vegas. Qui, al liceo, comincia a farsi le ossa nel mondo dell'intrattenimento radiofonico, lavorando anche nella radio dell'università. Il suo debutto, come professionista pagato, avviene con lo show The Me and Him Show a Seattle.

La carriera radiofonica e il debutto in tv

Nel 1994 Jimmy Kimmel si unì al The Kevin & Bean Show, uno spettacolo mattutino alla stazione radio KROQ, con sede a Los Angeles. Il primo ruolo fu quello di produttore, poi divenne una personalità in vista delle dirette, grazie soprattutto al programma Jimmy The Sports Guy, in cui miscelava sapientemente sport e senso dell'umorismo. Dal 1997 al 2002 Jimmy Kimmel diventò un volto noto anche del piccolo schermo, grazie allo show televisivo Win Ben Stein's Money. Nel 1999, come ricostruito da Britannica, Kimmel è al fianco di Adam Carolla nel talk show The Man Show per il network di Comedy Central. Nel corso dei quattro anni successivi lo show diventa uno dei più visti, sancendo in modo definitivo il talento e il successo del presentatore.

Jimmy Kimmel Live!

Il punto di svolta della carriera di Kimmel arriva quando nel 2003 debutta il Jimmy Kimmel Live!, uno show che era stato scelto per riempire lo slot di mezzanotte sulla ABC. Il successo non fu immediato. Al contrario, all'inizio il presentatore dovette fronteggiare ascolti bassi e la difficoltà a convincere artisti e ospiti di un certo spessore a sedersi sul suo "salotto". La scelta vincente di Kimmel fu però quella di non cercare di imitare troppo David Letterman e Jay Leno, suoi diretti competitors, cercando di differenziarsi il più possibile. Questo lo portò ad avere un riscontro molto favorevole da parte del pubblico più giovane, che impazzì per alcuni segmenti comici che hanno poi fatto la storia del piccolo schermo, come Celebrities Read Mean Tweet, in cui gli ospiti leggevano insulti e commenti pieni di odio che avevano ricevuto sui social media, che all'epoca erano ancora all'alba del loro potenziale. Dopo dieci anni di successi e ottimi feedback il Jimmy Kimmel Live! nel 2013 venne spostato ad un orario meno "notturno", dove cominciò a competere direttamente con il The Tonight Show e il The Late Show with David Letterman.