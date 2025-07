J.K. Rowling compie 60 anni: ecco a quanto ammonta il suo patrimonio grazie ad Harry Potter

J.K Rowling, pseudonimo di Joanne Rowling, compie 60 anni. Il 31 luglio, infatti, è il suo compleanno e, insieme a lei, festeggia anche il maghetto frutto della sua fantasia, Harry Potter. Era il 1990 quando Rowling si trovava su un treno diretto da Manchester a Londra e, a causa di un ritardo di quattro ore, decise di "mettersi all’opera", dando vita al fortunato mondo di Harry Potter. Una visione che la trasformò, come scrive Forbes in una “scrittrice con un patrimonio a dieci zeri”.

Il successo di Harry Potter

J.K. Rowling, su quel treno, non aveva una penna con sé per prendere appunti; mentre osservava i passeggeri, dunque, si concentrò unicamente sull’immaginazione della storia che ha sviluppato successivamente. Il primo libro – che arriva in Italia nel 1998 – Harry Potter e la pietra filosofale apre la strada ad una saga senza precedenti. Seguono così, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, Harry Potter e il calice di fuoco, Harry Potter e l'Ordine della Fenice, Harry Potter e il principe mezzosangue e Harry Potter e i Doni della Morte.

Un successo incredibile e un potenziale che viene immediatamente colto anche dal cinema. È per questo che la saga, dopo i libri, sul grande schermo a livello globale ha incassato 7,7 miliardi di dollari, diventando nel 2011 il franchise più redditizio nella storia del cinema. Prossimamente uscirà la serie targata HBO, in cui la Rowling è impegnata in qualità di produttrice esecutiva.

La Pottermore Pulishing

È il 2012 quando J.K. Rowling fonda la Pottermore Pulishing, una scelta che le ha permesso di non cedere i diritti digitali dei suoi libri e di mantenere massimo controllo sul suo universo narrativo. Proprio per questo, la scrittrice ha potuto esprimere la propria opinione anche sulla saga cinematografica spin-off di Harry Potter, Animali Fantastici con Eddie Redmayne, e sullo spettacolo teatrale Harry Potter and the Cursed Child.

Inutile dire quanto ancora oggi il maghetto e i tanti personaggi di Harry Potter, da Hermione Granger a Ron Weasley, da Neville Paciock ad Hagrid, continuino ad appassionare il pubblico; basti pensare al videogioco Hogwarts Legacy (che ad oggi ha venduto oltre 34 milioni di copie), ai tour negli Harry Potter Studios, vicino Londra, che registrano il tutto esaurito quasi tutti i giorni e ai tantissimi parchi a tema dedicati ad Harry Potter. Secondo le stime di Forbes, infatti, i parchi a tema rappresentano la seconda fonte di reddito più importante per Rowling nell’ultimo decennio.

Il patrimonio di J.K. Rowling

Naturalmente, la vendita dei libri rimane il patrimonio più importante per la Rowling: si contano oltre 600 milioni di copie nel mondo. Nel 2020, Forbes stima che la Rowling abbia guadagnato oltre 80 milioni di dollari all’anno dalle vendite dei suoi libri e dalle estensioni del marchio Potterverse: film, serie TV, parchi a tema, videogiochi, teatro e merchandising. Nonostante le donazioni e le tasse britanniche, la scrittrice ha riconquistato un posto tra i miliardari, con un patrimonio stimato di 1,2 miliardi di dollari.

Rowling aveva già fatto la sua apparizione nella lista dei miliardari di Forbes dal 2004 al 2011, ma nel 2012, nuove indagini rivelarono donazioni filantropiche per 160 milioni di dollari.

Ad oggi, sembra essere rientrata nella lista e la sua fortuna sembra destinata a crescere; Forbes, infatti, stima che Rowling potrebbe guadagnare circa 20 milioni di dollari all’anno per la sua partecipazione alla nuova serie HBO Max, che dovrebbe andare in onda per dieci anni a partire dalla fine del 2026.