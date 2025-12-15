John Cena lascia il wrestling: un commiato che commuove i fan

È durata venticinque anni la storia d'amore che ha legato John Cena al mondo del wrestling professionistico e della WWE. Classe 1977 con 17 campionati del mondo vinti e una carriera che lo ha reso forse il volto più conosciuto del mondo del wrestling, John Cena si è ritirato ufficialmente dalle competizioni nella notte italiana tra sabato 13 e domenica 14 dicembre. Dopo aver organizzato un tour dell'addio lo scorso anno, Cena ha sfidato l'avversario Gunther al Saturday Night's Main Event a Washington D.C., dove ha ottenuto una sconfitta sul ring, ma una vittoria nello stadio, pieno di fan di wrestling che hanno applaudito il campione giunto all'ultima tappa della sua carriera.

In effetti, è proprio tradizione del mondo della WWE quella secondo la quale il campione uscente debba perdere lo scontro finale, come se fosse un vero e proprio passaggio di testimone, il vecchio che abbassa la testa davanti al nuovo, per permettergli di avanzare. Non a caso, la sconfitta subita da Cena ha un termine tecnico: sconfitta per sottomissione. È stato il modo per il wrestler di abbandonare il ring alle proprie condizioni, senza umiliarsi cercando di stare al passo con chi è più giovane. Un'uscita di scena fatta con consapevolezza e gratitudine, che ancora una volta sottolinea quanto John Cena sia diventato, negli anni, il simbolo del wrestling professionistico, l'unico vero campione che è ormai uscito di scena.

Sebbene il wrestling sia da sempre considerato quasi uno sport "inferiore", a causa della messa in scena che richiede e della "recitazione" che viene portata sul ring come forma di puro intrattenimento, la figura di John Cena rappresenta senza dubbio quella dell'atleta che si è dedicato interamente alla sua carriera e alla sua disciplina d'elezione. E sebbene gli appassionati più giovani prediligano atleti che corrispondano di più a questo termine e che siano meno "attori", l'uscita di scena di John Cena è stata accompagnata dai cori dei fan commossi che lo ringraziavano per questi venticinque anni insieme. Uno dei momenti più alti dello show, a cui hanno partecipato anche personaggi del mondo dello spettacolo come il Jon Bernthal di Daredevil e The Punisher, è stato quando John Cena si è tolto le scarpe e i polsini che recitano Never Give Up (mai arrendersi) e Hustle, Loyalty, Respect (attività febbrile, lealtà e rispetto), lasciandoli poi al centro del ring, come un vero e proprio addio. Le sue ultime parole, dopo un video che ha celebrato i suoi successi, sono state: "È stato un piacere servirvi in tutti questi anni. Grazie."

John Cena ha anche voluto sottolineare più e più volte che, a differenza di altri colleghi che sono risaliti sul ring dopo il ritiro, il suo allontanamento dalla WWE è definitivo. Una decisione che non sorprende poi così tanto, dal momento che John Cena è già da molti anni impegnato come attore, sia sul piccolo che sul grande schermo.