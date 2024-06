Justin Timberlake arrestato per guida in stato di ebrezza

Ascolta ora 00:00 00:00

Brutte notizie per Justin Timberlake. Il cantante e attore è stato arrestato e accusato per guida in stato di ebbrezza negli Hamptons, località di mare vicino a New York. Stando a quanto riferito da un funzionario delle forze dell’ordine alla Abc News, l’arresto sarebbe avvenuto nella serata di ieri, lunedì 17 giugno, a Sag Harbor, un villaggio newyorkese, a Long Island. A confermare la notizia è stata una dichiarazione dell'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Suffolk. Non si sa ancora nulla dei due concerti in programma allo United Center di Chicago questo weekend e dei due spettacoli previsti la prossima settimana al Madison Square Garden di New York. Lo staff dell'artista al momento, infatti, non ha ancora commentato la notizia, né lo hanno fatto le persone a lui vicine.

L’accaduto

La popstar è stata poi rilasciata senza cauzione, ma secondo quanto riporta TMZ, dovrà comparire in giudizio in tribunale il prossimo 26 luglio. Timberlake sarebbe stato fermato per DWI (driving while intoxicated), cioè guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto riporta il sito TMZ, il cantante avrebbe trascorso la serata all’American Hotel con alcuni amici e subito dopo essere uscito e aver iniziato a guidare, avrebbe saltato uno stop, non riuscendo peraltro a mantenersi su una stessa corsia. A quel punto, le forze dell’ordine sarebbero intervenute per fermarlo. I poliziotti che lo hanno fermato hanno riferito che aveva gli occhi spenti e dalla bocca proveniva un forte odore di alcol. Da qui l’immediato test per il tasso alcolico. “Nessuno è rimasto ferito”, ha fatto sapere un portavoce del Dipartimento di Polizia di Sag Harbor alla stampa - come riporta People – “Sarà chiamato in giudizio”.

Il ritorno alla musica e l'amore per i figli

Dopo sei anni dall’uscita del suo ultimo disco, Justin Timberlake è tornato con un nuovo album di inediti, Everything I Thought it Was, uscito nel mese di marzo. L’ultimo tour che lo vede protagonista da fine aprile, The Forget Tomorrow World Tour, lo ha visto esibirsi in tutti gli Stati Uniti, riuscendo a riconquistare i fan. Secondo alcune voci, infatti, il tour potrebbe anche estendersi in Australia nel 2025. L’ultimo spettacolo ha avuto luogo, proprio pochi giorni fa, il 15 giugno a Miami.

Soltanto pochi giorni fa, in occasione della festa del papà, Timberlake era apparso sui social per pubblicare un messaggio dedicato ai suoi figli Silas e Phineas, nati dal matrimonio con l'attrice Jessica Biel. “I miei due doni più grandi. Imparo di più su me stesso ogni giorno grazie a voi che mi avete scelto come vostro papà. - ha scritto sui social l'attore - Sarò sempre lì per voi, durante i vostri alti e bassi... Vi amo entrambi così tanto. Grazie per avermi dato il mio scopo più grande”.