Da Kate a Charlene: chi sono le principesse più spendaccione d'Europa

Una ricerca recente ha “incoronato” Charlene reale più spendacciona d’Europa. Sul podio compare anche Kate Middleton, che da anni tenta di fondere il glamour con la sostenibilità. La principessa del Galles conquista anche la vetta della classifica delle donne più influenti nel mondo della moda, ma non può competere con due leggende dello stile: Lady Diana ed Elisabetta II.

Negli armadi di regine e principesse

Ogni anno il sito “Ufo No More”, che si occupa di famiglie reali, compie un’interessante indagine sui guardaroba royal più costosi. Puntuali anche quest’anno, gli osservatori reali del sito hanno analizzato tutti gli eventi pubblici a cui hanno partecipato 19 tra regine e principesse europee nel 2022, facendo una stima delle cifre spese per abiti e accessori. La ricerca, infatti, riguarda solo gli abiti “identificati e i cui costi possono essere trovati” . Non sono stati presi in considerazione “[gli abiti] in cui lo stilista è noto, ma il design è personalizzato o il prezzo è sconosciuto” e “pezzi che rimangono Ufo, oggetti di moda non identificati”. Il sito specifica che lo scopo dell’indagine non è “dire che questi calcoli rappresentano ciò che le reali hanno effettivamente speso, in quanto non possiamo verificarlo”. Se anche fosse possibile, entrerebbero in gioco troppe variabili, come eventuali regali dei brand o sconti. La cifra totale delle scelte “fashion” delle 19 regine e principesse rimane comunque da capogiro: 2.364.416, 75 euro calcolati in base a 1359 pezzi riconoscibili. Ufo No More ha scritto: “Quest’anno abbiamo visto debuttare 1804 nuovi pezzi e la…rete di osservatori reali è riuscita a identificarne l’88%”.

Chi è la reale più spendacciona?

Ad aggiudicarsi il primo posto nella classifica delle reali spendaccione secondo “Ufo No More” è la principessa Charlene di Monaco. Un risultato forse abbastanza scontato, poiché da quando Sua Altezza Serenissima è tornata a Palazzo Grimaldi, dopo la malattia, si è fatta notare in tutto il mondo per il suo stile elegante e glamour. Il sito stima che nel 2022 Charlene abbia speso 739.541,52 euro, mostrando 105 nuovi pezzi. Tra gli abiti più belli della principessa non possiamo non ricordare quello, favoloso, color champagne del designer Terrence Bray (che creò anche il vestito da sposa di Charlene), indossato lo scorso maggio alla Montecarlo Fashion Week, o il vestito verde di Lanvin scelto per il Montecarlo Tv Festival dello scorso giugno.

Al secondo posto una principessa…senza corona

È la principessa Maria-Olympia di Grecia la seconda reale europea più stilosa e spendacciona. Avrebbe speso, secondo “Ufo No More”, 228.930,52 euro e sfoggiato 37 nuovi pezzi. Ha 26 anni, è la figlia del principe ereditario Pavlos e nipote del re esiliato Costantino II, ma il suo ruolo non è ufficiale, poiché la Grecia non è più una monarchia dal 1973. Comunque Maria-Olimpia è una modella contesa dalle grandi maison di moda. È stata la testimonial di Louis Vuitton, per la campagna pubblicitaria dedicata alla borsa Capucines e testimonial del brand di scarpe Aquazzurra, solo per citare alcuni nomi. Nel gennaio 2023 ha detto a Vanity Fair: “Sono una principessa perché ho questo titolo, ma allo stesso tempo conduco una vita del tutto normale”.

Kate sul podio, Meghan solo sesta

Al terzo posto nella classifica di “Ufo No More” c’è Kate Middleton, con una spesa stimata in 217.310,46 euro, una media per pezzo di 1.293,51 euro e 204 nuovi capi scelti per il 2022. La principessa del Galles ci ha abituato a vestiti elegantissimi, nuovi, ma anche riciclati e nel segno di una moda più sostenibile. A proposito di scelte di moda ambientaliste, suscitò grande scalpore e approvazione, lo scorso anno, il vestito verde indossato da Kate all’Earthshot Prize (dicembre 2022), il premio indetto dal principe William e dedicato alle idee più innovative nell’ambito della difesa dell’ambiente. L’abito della principessa, firmato Solace London, venne noleggiato sul sito Hurr per 74 sterline. Il paragone tra lo stile di Kate Middleton e quello di Meghan Markle è sempre stato molto gettonato sui tabloid. Stavolta, però, non c’è storia: la duchessa di Sussex è solo sesta nella classifica di “Ufo No More”, con 106.938.29 euro, 97 nuovi capi e una media di 1.527.69 euro a pezzo.

Il potere si misura anche in vestiti

L’indagine sulle royal più spendaccione si ribalta completamente quando parliamo di eleganza e influenza nel mondo della moda. Stando a un’indagine condotta da “Boohoo” e citata dall’Express, nel 2022 è Kate Middleton la seconda donna al mondo (su una classifica di 25) con “più potere nell’industria della moda” (la prima è la modella Bella Hadid) e la prima royal. Lo studio è stato condotto analizzando le ricerche su Google, gli articoli della stampa e le visualizzazioni sui social. La principessa, dicono i risultati, è “conosciuta per la sua eleganza e la scelta di outfit classici” . Il suo stile è stato “googlato”, come si dice oggi, più di 18mila volte ogni mese nel corso dello scorso anno, i suoi abiti sono stati protagonisti di più di 700 articoli e su TikTok i video che raccontano le sue scelte in fatto di moda sono stati visualizzati più di 233,7 milioni di volte. Kate è un’icona fashion, emulata da migliaia di donne in tutto il mondo.

Meghan, icona della moda che rompe le regole

Nella top five delle donne più influenti nel mondo della moda secondo “Boohoo” troviamo anche Meghan Markle, “conosciuta per aver infranto le rigide regole fashion dei reali” . Nel 2022 sarebbero stati scritti più di 400 articoli sui suoi outfit. Secondo il Daily Mail la duchessa di Sussex avrebbe indossato, sempre lo scorso anno, abiti dal valore complessivo di 79mila sterline. Tra gli outfit più costosi c’è quello sfoggiato lo scorso aprile alla cerimonia degli Invictus Games, ovvero body bianco con la scollatura a barchetta, intrecciato davanti del brand Khaite (780 sterline), pantaloni scuri (potrebbero essere dello stesso marchio del body, 540 sterline), scarpe Manolo Blahnik (895 sterline) e collana d’oro e diamanti di Cartier (15.200 sterline).

