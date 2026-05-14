Kate Middleton in Emilia: quanto costa il relais da sogno dove ha alloggiato

Tra colline, vigneti e silenzio assoluto, Kate Middleton ha scelto un angolo riservato dell’Emilia-Romagna per la sua visita italiana. La principessa del Galles è arrivata il 12 maggio a Reggio Emilia per approfondire da vicino il celebre Reggio Emilia Approach, il modello pedagogico ideato da Loris Malaguzzi e conosciuto in tutto il mondo per la sua attenzione allo sviluppo e alla creatività dei bambini. Lontana dal clamore delle grandi occasioni ufficiali, Kate ha deciso di soggiornare in una dimora storica immersa nella natura, il raffinato Relais Roncolo 1888, all’interno della Tenuta Venturini Baldini, una proprietà circondata da boschi e vigneti sulle colline reggiane.

La scelta della principessa

La struttura si trova a Quattro Castella, nel cuore dell’Emilia-Romagna, tra la Food Valley e la Motor Valley italiane. Un luogo riservato, lontano da telecamere e curiosi, circondato da circa 130 ettari di boschi, vigneti e colline. L’edificio, conosciuto in passato come Villa Monodori e acquistato dalla famiglia Prestia nel 2015, conserva ancora oggi il fascino aristocratico del XVII secolo. Affreschi storici, arredi contemporanei e ambienti eleganti rendono il relais uno dei luoghi più esclusivi della zona. Il boutique hotel dispone di appena undici tra camere e suite, tutte diverse tra loro, dalle superior room alle junior suite, fino alle family suite pensate per soggiorni più lunghi e riservati.

Quanto costa la camera dove ha dormito

Secondo le indiscrezioni emerse dopo la visita, la principessa del Galles avrebbe soggiornato in una delle camere più prestigiose del relais, situata al primo piano e affacciata sulla piscina e sul solarium della tenuta. La suite, decorata con affreschi del Seicento e dotata di letto king size a baldacchino, salottino privato, angolo bar e ampio bagno con vasca e doccia open space, avrebbe un costo di circa 1.500 euro a notte. Un soggiorno decisamente regale, scelto non solo per il lusso ma soprattutto per la privacy e la tranquillità offerte dalla struttura.

Tra piscina, vini biologici e cucina d’autore

Oltre alle camere di lusso, la tenuta offre diversi servizi esclusivi pensati per gli ospiti. Tra questi una grande piscina immersa nel verde, degustazioni di vini biologici prodotti direttamente nella proprietà e percorsi dedicati alla cultura gastronomica emiliana. All’interno della villa si trova anche il ristorante La Limonaia, ricavato nella luminosa serra della residenza storica. Qui Kate Middleton avrebbe consumato alcuni dei suoi pasti durante il soggiorno italiano. Il locale, guidato dallo chef napoletano Mario Comitale, propone una cucina che valorizza i prodotti del territorio e le specialità emiliane, il tutto con una vista panoramica sulle colline reggiane.

Il viaggio simbolico dopo la malattia

La visita italiana di Kate Middleton ha assunto anche un forte valore simbolico. Dopo i mesi difficili segnati dalla malattia e dalle cure, la principessa sta gradualmente tornando agli impegni pubblici e alle attività legate alla Royal Foundation.

Da anni, infatti, una parte importante del suo lavoro si concentra proprio sull’educazione infantile e sul benessere psicologico dei più piccoli. La scelta di Reggio Emilia non è quindi casuale, il celebre approccio educativo nato in città è considerato uno dei modelli pedagogici più innovativi e studiati al mondo.