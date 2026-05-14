Kate Middleton in Italia, ecco i cibi che la principessa non ha potuto assaggiare

Il ritorno internazionale di Kate Middleton passa dall’Emilia-Romagna, terra di sapori celebri in tutto il mondo ma anche scenario di un’accoglienza costruita secondo regole rigidissime. La principessa del Galles è arrivata a Reggio Emilia per la sua prima missione in solitaria all’estero dopo la malattia, accolta da applausi, curiosi e telefoni puntati lungo piazza Prampolini. Una visita dal forte valore simbolico, legata ai progetti sull’infanzia che da anni rappresentano una delle sue priorità istituzionali, ma che ha inevitabilmente acceso anche i riflettori su un aspetto meno visibile della vita reale: il protocollo alimentare imposto ai Windsor.

Il ritorno di Kate tra applausi e attenzione mediatica

L’arrivo della principessa a Reggio Emilia ha trasformato il centro storico in una piccola passerella reale. Per Kate Middleton si tratta della prima uscita internazionale senza il principe Prince William dopo i mesi segnati dai problemi di salute, e proprio per questo la visita ha assunto un significato particolare anche dal punto di vista mediatico. La tappa emiliana è stata organizzata attorno al celebre “Reggio Emilia Approach”, il modello pedagogico studiato in tutto il mondo e promosso dalla Fondazione Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi. Un progetto molto vicino agli interessi della principessa, da tempo impegnata sui temi dell’infanzia attraverso il Royal Foundation Centre for Early Childhood. Ma accanto all’agenda ufficiale, fatta di incontri e visite istituzionali, si è mossa una complessa organizzazione costruita per rispettare ogni dettaglio del protocollo britannico.

La Food Valley italiana sotto osservazione reale

La scelta dell’Emilia-Romagna non è casuale. Reggio Emilia e Parma rappresentano il cuore di una delle tradizioni gastronomiche più celebri d’Italia, la patria del Parmigiano Reggiano Dop, del Lambrusco, dell’Aceto balsamico tradizionale e di piatti simbolo come erbazzone, cappelletti, gnocco fritto e spongata. Una regione dove il cibo non è soltanto cucina, ma identità culturale e convivialità. Ed è proprio qui che emerge il contrasto più curioso, mentre il territorio celebra abbondanza e tradizione, la tavola reale segue regole severe che limitano fortemente ciò che può essere servito alla principessa. Dietro ogni pranzo o buffet destinato ai Windsor, infatti, c’è un’attenta selezione pensata per evitare qualunque problema sanitario o imprevisto diplomatico.

I cibi vietati ai Windsor

Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, i membri della famiglia reale devono evitare tutti quegli alimenti che potrebbero causare intossicazioni o problemi digestivi durante gli impegni ufficiali. Tra i principali “sorvegliati speciali” ci sono soprattutto i frutti di mare crudi o poco cotti, sushi, tartare e preparazioni considerate più esposte al rischio di contaminazione. La regola è semplice, nessun alimento che possa mettere a rischio apparizioni pubbliche o appuntamenti istituzionali. Anche l’acqua del rubinetto viene normalmente esclusa durante le trasferte all’estero. Per i Windsor si utilizzano soltanto bottiglie selezionate e controllate con attenzione. Una cautela che può sembrare eccessiva, ma che per la monarchia britannica rappresenta una consuetudine consolidata da decenni. Ogni dettaglio deve essere prevedibile e sicuro, soprattutto durante visite ufficiali particolarmente esposte mediaticamente.

L’aglio bandito e le regole dell’etichetta

Non tutti i divieti riguardano la sicurezza alimentare. Alcune restrizioni nascono invece da precise norme di etichetta. L’aglio, per esempio, sarebbe quasi sempre evitato nei menu ufficiali della casa reale per scongiurare alito pesante durante incontri ravvicinati, strette di mano e conversazioni diplomatiche. Anche i piatti troppo speziati o eccessivamente piccanti vengono limitati, così come le preparazioni considerate difficili da mangiare in pubblico. Per i Windsor, infatti, il momento del pasto non è mai davvero privato, ogni apparizione diventa parte della rappresentazione istituzionale della monarchia. E persino ciò che viene servito a tavola contribuisce a costruire quell’immagine di controllo ed eleganza che Buckingham Palace cerca da sempre di preservare.

Il ricevimento nella Sala del Tricolore

Uno dei momenti più significativi della visita è stato il ricevimento organizzato nella storica Sala del Tricolore di Reggio Emilia, luogo simbolo dove nel 1797 nacque la bandiera della Repubblica Cispadana, poi diventata il tricolore italiano. Ad accogliere Kate Middleton c’era il sindaco Marco Massari, ma gran parte del lavoro si è concentrato sui dettagli del servizio e dell’ospitalità. Dietro le quinte ha operato Petra Carsetti, esperta di galateo e pluripremiata professionista della mise en place incaricata di supervisionare ogni elemento del ricevimento, dalle precedenze istituzionali alla disposizione delle porcellane, fino al rispetto delle formalità britanniche. L’allestimento è stato volutamente elegante ma misurato, tazze bianche decorate con piccoli motivi floreali, piattini color Tiffany, tovaglioli in lino e posate d’argento hanno creato un’atmosfera raffinata senza eccessi.

Il tè scelto per la principessa

Grande attenzione è stata dedicata anche alla selezione del tè, elemento immancabile quando si tratta di ospiti legati alla tradizione britannica. Tra le varietà servite figurava il Qimen Jinzhen, tè rosso cinese dalle note morbide e delicate, insieme ad alcune miscele della storica maison londinese Fortnum & Mason, da sempre associata all’aristocrazia inglese. Il servizio in sala è stato affidato ad Andrè Joao Cunha Fiaes, mentre il buffet è stato curato da Marcella Abbadini e Andrea Incerti Vezzani della Locanda Ca’ Matilde.

Il menu “sicuro” pensato per Kate

La cucina proposta durante l’accoglienza ha seguito i gusti generalmente attribuiti alla principessa del Galles, piatti leggeri, ingredienti vegetali e grande attenzione alle erbe aromatiche. Non a caso è stata scelta una realtà gastronomica nota anche per il proprio orto e per una cucina molto legata alla stagionalità.

Nel menu di benvenuto sono comparsi biscotti biologici alla lavanda, vaniglia e arancia, accompagnati da un piccolo assaggio di erbazzone, una delle specialità simbolo della tradizione reggiana. Una versione più controllata e “sicura” della cucina locale, pensata per rispettare sia il protocollo sanitario sia l’immagine sobria associata alla principessa.