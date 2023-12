Khaby Lame e l'anello inequivocabile : ecco con chi si sposa

Khaby Lame convolerà presto a nozze. È questo quello che emerge da uno scatto pubblicato dal content creator da 161 milioni di follower su TikTok e da 80 milioni su Instagram. Infatti, la star dei social ha pubblicato una foto nelle sue Instagram Stories che non lascerebbe spazio a dubbi: Khaby Lame e la sua fidanzata, Wendy Thembelihle Juel, saranno presto sposi.

Il matrimonio con Wendy Thembelihle Juel

Nelle ultime stories postate sui social, la fidanzata di Khaby mette in bella vista un anello all’anulare sinistro che lascerebbe presagire ad una proposta di matrimonio. Ad accompagnare il selfie che li ritrae entrambi sorridenti, il sottofondo musicale Do it for love. A quanto pare, la proposta sarebbe avvenuta a Copenaghen come riporta il tag presente nello scatto.

Una notizia che ha lasciato tutti di stucco, dal momento che fino ad oggi, il 23enne non aveva mai pubblicato alcuna foto insieme a Wendy che potesse far pensare ad una relazione tra i due; lei, invece, aveva già condiviso qualche immagine di coppia. Prima di intraprendere la relazione con la modella, Lame è stato fidanzato con Zaira Nucci, chitarrista e cantante, nata a Sciacca (in provincia di Agrigento). I due si erano conosciuti grazie ai social e il loro primo appuntamento era stato in un fast food.

Chi è la fidanzata di Khaby Lame

Al contrario del content creator, Wendy non è affatto social; così, conta 5700 follower, un numero decisamente esiguo se paragonato a quello del fidanzato. Wendy Thembelihle Juel è una modella di origine danese e sudafricana. Sui social alterna scatti della sua vita privata e di lavoro: dagli shooting ai viaggi con gli amici.

Khaby Lame, la star dei social

Classe 2000, Khaby Lame è nato in Senegal il 9 marzo; è cresciuto a Chivasso, in provincia di Torino, e ad oggi, vive a Milano. È stato durante la pandemia che Khaby si è avvicinato ai social, quando per combattere la monotonia ha iniziato a pubblicare dei video divertenti su TikTok. Così, in pochissimo tempo ha raggiunto tantissime visualizzazioni, diventando il content creator più popolare sulla piattaforma.

Forbes l’ha addirittura definito il “Charlie Chaplin dell’era digitale” e, inoltre, è anche riuscito a spodestare Chiara Ferragni dal suo primato su Instagram. In questo momento sta vivendo un periodo decisamente entusiasmante – e non soltanto dal punto di vista sentimentale – anche per la sua partecipazione in qualità di giudice della nuova edizione di Italia’s Got Talent su Disney Plus. Insomma, a quanto pare, adesso per Khaby è tempo dei preparativi per le nozze con la sua Wendy.