"Sono orgoglioso", il giuramento di Khaby Lame: ora è cittadino italiano

Khaby Lame, 147 milioni di follower su Tik Tok, è diventato oggi cittadino italiano. Il giuramento è avvenuto a Chivasso, il comune piemontese dove il giovane ha vissuto per molti anni. Khaby il cui vero nome è Khabane, ha 22 anni, è nato in Senegal e vive in Italia fin da quando aveva un anno.

Un decreto ad hoc per farlo diventare italiano

Lo scorso giugno il sottosegretario al ministero dell’Interno Carlo Sibilia aveva annunciato su Twitter che il decreto per la concessione della cittadinanza italiana a Khaby Lame era stato emanato. Questa mattina il 22enne ha giurato ed è ufficialmente un cittadino italiano. Lame è diventato famoso durante i mesi della pandemia e il primo lockdown, quando i suoi video hanno iniziato a spopolare sui social media. Video molto particolari, definiti “reaction”, durante i quali Khaby si riprendeva mentre reagiva ad altri video improbabili trovati sul web, sempre con la stessa espressione e i medesimi gesti di incredulità per le cose assurde a cui assisteva. Nel giro di pochi mesi è diventato l’utente più seguito su Tik Tok, la piattaforma cinese di brevi video più gettonata dai giovanissimi, raggiungendo la quota record di 147 milioni di seguaci. Su Instagram è fermo a “solo” 78,6 milioni di follower.

Il primo commento: “Orgoglioso di essere italiano”