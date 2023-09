The Kolors, il live sui Navigli finisce male: semi-affondato il battello

È finito male, anzi malissimo il concerto che i The Kolors hanno fatto sui Navigli a Milano in occasione del Vivident Tour. Il battello, appartenente alla flotta di NavigaMi, è semi-affondato nella Darsena dopo un'avaria. "No, non è Ibiza!". Così Stash dei The Kolors ha commentato ironicamente la fine fatta dal battello, sul quale la band ha suonato sabato a Milano, quasi sprofondato nei Navigli per cause ancora da accertare. Fortunatamente il mezzo ha iniziato a imbarcare acqua quando le persone a bordo - circa 35 più il gruppo - stavano per scendere e l'incidente non si stava per trasformare in tragedia.

Il concerto sui Navigli

Stash e gli altri componenti della band sono stati invitati da Vivident a partecipare a una delle tappe del tour organizzato dal brand e hanno suonato sabato nel tardo pomeriggio a bordo di un battello lungo i Navigli. Sull'imbarcazione, nonostante il mezzo potesse ospitare fino a sessanta persone, c'era solo un ristretto gruppo di fan e la band, che ha suonato una serie di brani, tra i quali anche la hit dell'estate ItaloDisco. Lungo la Darsena c'erano decine di persone ad assistere al passaggio dei The Kolors ma nessuno poteva immaginarsi che, da lì a poco, il battello sarebbe affondato.

The Kolors, cosa è successo in barca

Secondo quanto riferito da Repubblica proprio alla fine dell'esibizione della band l'imbarcazione ha iniziato a inclinarsi e l'abbassamento del mezzo - avvenuto nella parte posteriore rispetto a dove i The Kolors suonavano - ha comportato il relativo ingresso di acqua a bordo. Gli spettatori stavano già lasciando il battello della flotta NavigaMi e non si sarebbero accorti dell'incidente se non a notte fonda, quando sui social network sono iniziati a circolare i video e le foto del mezzo semi-affondato. A quel punto anche il frontman del gruppo, Stash ha voluto rassicurare tutti: " Mi avete scritto in tantissimi, volevo dirvi che è tutto ok. Stiamo tutti bene. La cosa è successa dopo la nostra discesa e a dire il vero ci siamo divertiti parecchio all'evento ".

Le cause dell'incidente