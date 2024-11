L’etichetta, Harry e le lacrime di Charlotte. Cosa si nasconde dietro la barba incolta di William

Dallo scorso agosto il principe William appare in pubblico con una barba più lunga, look piuttosto inusuale per lui. Una piccola rivoluzione nella sua immagine, visto che da decenni siamo abituati a vedere il suo volto glabro e ad associare il dettaglio della barba al principe Harry. La scelta dell’erede al trono, però, non sarebbe soltanto estetica: nasconderebbe, infatti, dei significati ben precisi, che in qualche modo ridefinirebbero non solo l’immagine di William, ma potrebbero addirittura far intuire qualcosa in più sul suo futuro regno.

Lo strappo al protocollo

Il principe William ha infranto le regole di corte e quelle militari con la barba che sfoggia, ormai, da circa tre mesi. In pubblico dall’11 agosto 2024, come ha specificato il People, quando l’erede al trono e la moglie sono apparsi in un video di ringraziamento e supporto agli atleti britannici impegnati alle Olimpiadi di Parigi. Nel 2008 la regina Elisabetta impose al nipote di tagliare la barba durante il periodo del servizio militare, come facevano, di norma, tutti i soldati. Da allora abbiamo visto il volto di William sempre glabro. La recente trasformazione ha contribuito a modernizzare l’etichetta dell’esercito (dal 2024 la British Army ha concesso ai militari di portare la barba a patto, però, che vengano rispettati dei requisiti di ordine e decoro). William è riuscito anche a stravolgere la consuetudine reale: di solito, infatti, gli uomini Windsor preferiscono mantenere il viso liscio, forse proprio come segno di rispetto nei confronti dell’esercito che hanno servito.

Look copiato da Harry?

Secondo molti tabloid William avrebbe copiato il look del principe Harry. In realtà le cose potrebbero non essere andate proprio così: sembra una spiegazione troppo semplice, addirittura banale per verti versi. In fondo i fratelli hanno iniziato a far crescere la barba in momenti e per motivi del tutto diversi. Nell’autobiografia “Spare” il duca di Sussex ha scritto di aver domandato alla nonna il permesso di tenere per il suo matrimonio la barba che si era fatto crescere durante il viaggio al Polo Sud: “Non era nemmeno una richiesta da poco. La barba era considerata da alcuni una chiara violazione del protocollo e di norme di lunga data, soprattutto considerando che mi sarei sposato in uniforme. Nell’esercito britannico la barba è proibita. Ma non ero più nell’esercito e volevo con tutto me stesso aggrapparmi a una cosa che teneva efficacemente a bada la mia ansia”. Per Harry la barba era una “coperta di Linus” , una “maschera”. Inoltre Meghan non lo aveva mai visto senza. Questa scelta, ha scritto il duca, avrebbe scatenato un litigio tra lui e William. Alla fine sarebbe stato Harry ad averla vinta proprio grazie alla concessione di Elisabetta II.

La scelta di William

Il principe di Galles, invece, ha optato per la barba di recente, proprio durante uno dei periodi più difficili della sua vita a causa delle malattie di Carlo III e di Kate Middleton. Sembra quasi che William voglia voltare pagina ora che sua moglie sta meglio, a partire dall’immagine. L’esperta di relazioni pubbliche Jenny Holden ha spiegato all’Express: “Con una mossa che ha catturato l’attenzione dei royal watcher e degli appassionati di moda, di recente il principe William ha svelato un nuovo look più selvaggio, con una barba attentamente curata”. Un gesto che “segna la deviazione dalla norma stabilita, indicando un cambiamento più ampio nell’immagine personale e in quella pubblica”. Secondo l’esperta la moda della barba è rinata cinque anni fa, “ridefinendo [il concetto di] mascolinità”.

Una barba “simbolica”

Secondo l’esperta di linguaggio del corpo Judi James la barba di William potrebbe simboleggiare i mesi complicati appena trascorsi, durante i quali il principe si è focalizzato sulla famiglia, più che sui doveri reali. Al Sun la James ha spiegato: “[William] ha preso davvero sul serio il tempo trascorso in famiglia e si è dedicato totalmente a [questo] periodo di congedo con la moglie e i figli”. Inoltre, riferendosi al video a sostegno degli atleti olimpionici, l’esperta ha fatto un paragone molto interessante: “La barba…sembra un toccante riferimento all’ultima volta in cui è stato visto sfoggiarne una, nel 2008, mentre celebrava il suo riavvicinamento a Kate dopo la rottura di quattro mesi”. Il filmato dello scorso agosto rappresenterebbe “una forma simbolica di celebrazione simile” , perché ora “[Kate] è tornata al suo fianco, di nuovo in pubblico” . La barba comunicherebbe uno stile “moderno” sia sul piano estetico sia su quello privato, “definendo [William] nel nuovo ruolo di padre e marito premuroso in circostanze straordinarie”, in cui “al primo posto ci sono le esigenze di Kate”.

Dal dermatologo

Il nuovo look di William non nasconderebbe solo significati legati alla famiglia e a ciò che ha passato nell’ultimo anno. Un insider ha rivelato a InTouch Weekly che per il principe farsi crescere la barba farebbe parte anche di una normale strategia di rinnovamento esteriore: “A William piace molto il modo in cui gli sta la barba…L’avrebbe portata per anni se non fosse stato per il protocollo reale. Ultimamente ha voluto migliorare se stesso. Con Kate che sta molto meglio, ha avuto un po’ più di tempo per concentrarsi su cose come il fitness e la sua immagine in generale. Ha perso un po’ di peso e ha un intero nuovo set di abiti su misura. Potete vedere quanto appaia elegante in questi giorni e tutto ciò è voluto” . C’è anche una curiosità in proposito, che forse in pochi avrebbero immaginato: “Per un po’ è apparso esausto” , ha aggiunto la fonte, “ma ora le cose stanno cambiando, perché si sta facendo visitare da un dermatologo. Per la prima volta nella sua vita [William] ha una vera routine di cura della pelle. È contento che le persone lo notino, perché di certo si sta impegnando”.

Il parere dei fan

Non solo i fan del principe hanno notato il cambiamento, ma lo hanno approvato senza riserve. Dopo il video dell’11 agosto i fan, i cui commenti sono stati riportati da Page Six, si sono scatenati sui social: “Per favore William tieni la barba, ti vogliamo così dopo le vacanze”, ha detto un utente. Un altro ha dichiarato: “Onestamente non ho sentito nulla di ciò che è stato detto dopo che ho visto William con la barba”. Lo scorso 5 settembre, ha riportato ancora Page Six, l’erede al trono ha visitato la mostra “Homelessness. Reframed” alla Saatchi Gallery di Londra e anche dopo questo evento gli ammiratori e le ammiratrici del principe hanno voluto esprimere il loro parere in merito: “Esigo subito le scuse del principe William per essere così attraente” , ha detto qualcuno. Un secondo utente ha ribattuto: “La barba di William è tornata e lui non è mai stato meglio. Speriamo che stavolta tenga lontano il rasoio…”.

Che cosa ha detto Kate?

Persino Kate si sarebbe lasciata sfuggire, in pubblico, un commento sulla barba del marito, ha scritto il Sun. Durante il Remembrance Sunday dello scorso 10 novembre, mentre Kate e la duchessa di Edimburgo Sophie parlavano tra loro sul balcone del Foreign, Commonwealth and Development Office, subito prima dei tradizionali due minuti di silenzio, Sophie avrebbe chiesto alla principessa: “Ti piace la barba?”. Kate avrebbe risposto: “La trovo piuttosto eccitante” . A intercettare questo presunto scambio di battute è stato l’esperto di lettura delle labbra Nicola Hickling. Un’altra esperta in materia, Kayleigh Harris, ha dato sempre al Sun un’altra versione del dialogo. La principessa del Galles avrebbe detto: “Non è mai abbastanza arrotondata” e la duchessa Sophie avrebbe aggiunto: “È una bella barba” e “è molto meglio ora”. L’equivoco sta nell’assonanza tra i termini inglesi “rousing” (eccitante, emozionante, stimolante) e “rounded” (arrotondato). In ogni caso nessuno sa cos’abbia detto davvero Kate.

“Un mare di lacrime”

Tra tutti questi consensi sul nuovo look del principe William ci sarebbe stato un solo parere (inizialmente) contrario, ma impossibile da sottovalutare perché, come ci segnala il People, arriva dalla principessa Charlotte, la secondogenita di William e Kate. Lo scorso 7 novembre, durante un’intervista al termine del viaggio in Sudafrica per gli Earthshot Prize Awards di Cape Town l'erede al trono ha raccontato: “A Charlotte [la barba] non è piaciuta la prima volta. Piangeva inconsolabile, la prima che ha versato un mare di lacrime, così ho dovuto radermi. Poi è cresciuta di nuovo. Ho pensato, aspetta un attimo e l’ho convinta che andava tutto bene” .

“rilassata”

“È interessante che lo dica, perché non potrei essere meno rilassato quest’anno…Ma è più che altro questione di andare avanti, devi proseguire. Amo il mio lavoro, mi piace avere un certo ritmo e assicurarmi di avere tempo anche per la mia famiglia”.

Quando uno dei giornalisti ha affermato che la barba gli conferisce un’aria più, il principe William ha risposto: