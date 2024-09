Harry prepara il ritorno a Londra: la strategia per rientrare in famiglie e il muro di William

Ascolta ora 00:00 00:00

Stando a quanto riportato dai media britannici, il principe Harry starebbe preparando il terreno per lasciare gli Stati Uniti e fare ritorno a Londra: l'obiettivo primario è quello di riallacciare i rapporti con la famiglia reale, specie col fratello William, che al momento pare tutt’altro che bendisposto a concedergli una nuova opportunità e a riaccoglierlo a corte.

Fonti vicine al The Mail On Sunday riferiscono che il duca di Sussex avrebbe già chiesto consiglio a dei suoi ex assistenti di fiducia degli anni in cui viveva in Gran Bretagna per pianificare una strategia finalizzata al rientro in patria dall'"esilio volontario" negli Stati Uniti, essendo egli particolarmente insoddisfatto del contributo fornito dagli esperti di immagine americani a cui si stava affidando.

Per il momento non si tratterebbe, pare, di un ritorno a Londra in via definitiva, dal momento che Meghan e i due figli resteranno ancora in California: Harry farà semplicemente un soggiorno prolungato, durante il quale metterà in atto la sua strategia di riabilitazione. A questo viaggio potrebbero aggiungersene degli altri, tutti orientati a rientrare in punta di piedi nel contesto della royal family.

Come detto, Harry e Meghan sono insoddisfatti del contributo fornito dai responsabili delle pubbliche relazioni a cui si sono appoggiati da quando vivono negli Stati Uniti: in soli 3 anni sono ben 10 i membri dello staff ad aver lasciato la coppia. "Harry si sta allontanando da tutti i tipi di pubblicitari di Hollywood e sta cercando consiglio dai suoi vecchi amici e soci" , ha detto una fonte vicina al quotidiano britannico. "Si sta chiaramente rivolgendo a qualcuno pensando: 'Devo fare qualcosa di diverso perché quello che sto facendo chiaramente non funziona'. In breve, sta riconsiderando il suo modo di operare" .

Visto il gelo tra i due fratelli al funerale dello zio Lord Fellowes, ricucire il rapporto con William non sarà semplice. Più probabile che Harry si riavvicini al padre, che sta da tempo pensando di riconciliarsi con lui.

Un amico avrebbe già ideato una strategia su come Harry potrebbe iniziare a muoversi di nuovo nei circoli del Regno Unito, anche semplicemente svolgendo "doveri reali molto discreti" . La fonte ha riferito che questo amico del duca "crede che se Harry tornasse nel Regno Unito senza storie, senza fare pubblicità e partecipando a eventi molto banali, potrebbe dimostrare il suo valore e riconquistare il pubblico britannico" , pur dovendo accettare ruoi marginali: "Potrebbe essere ridotto a tagliare nastri per un lungo periodo. Ma gli darebbe uno scopo per lavorare di nuovo".

E allora via all'operazione di rientro del duca, ribattezzata ad hoc

"Operation Bring Harry In From The Cold" (inteso come "riportare Harry dal gelo"), anche se tanto dipenderà da William, a cui numerosi sudditi chiedono di fare un passo in avanti per arrivare alla tanto agognata riconciliazione.