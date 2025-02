Quel flirt dietro la rottura tra Meghan e Harry. L’indiscrezione dell’esperto di corte

Ascolta ora 00:00 00:00

Fin da quando Meghan Markle ha messo piede a corte non è mai stata visto di buon occhio. Non solo per le sue origini americane ma, più che altro, a far storcere il naso ai reali inglesi, sono stati i comportamenti poco consoni della ex duchessa. Sono stati ritenuti troppo espansivi e ben lontani dalle regole imposte dalla famiglia. Ciò non toglie che Meghan ha trovato comunque il modo di imporsi imporre, a sposare il suo amato Harry e poi a scatenare la famigerata Megxit. Non è tutto, perché, come riporta una biografia di prossima pubblicazione in Inghilterra, scritta da un noto storico e esperto di corte, spuntano nuovi dettagli – fino a questo momento del tutto sconosciuti – sulla vita di Meghan Markle prima ancora che sposasse Harry. Come riportano le voci di palazzo, pare che la duchessa abbia avuto un flirt con il principe William.

L’indiscrezione bomba è stata riportata da Tom Quinn nel suo libro dal titolo Yes Ma’am: the secret life of royal servants, in cui ha raccolto le testimonianze di tante gole profonde che lavorano a stretto contatto con Windsor. L’attenzione è tutta puntata su Meghan, ovviamente. Il libro ripercorre i momenti in cui la Markle era entrata in famiglia come fidanzata ufficiale di Harry. Essendo una donna che si è sempre contraddistinta per il suo carattere fuori dagli schemi, anche a corte ha portato con sé il suo temperamento. Alcuni avrebbero notato degli atteggiamenti poco consoni che la ex duchessa avrebbe riservato a William. Come strette di mano affettuose, sorrisi complici, abbracci fin troppo calorosi che avrebbero remato contro il protocollo. I ben informati, però, avrebbero affermato che, dietro questi gesti, ci sarebbe stato un flirt tra Meghan e William. Un flirt che non sarebbe stato digerito da Harry e che, inevitabilmente, avrebbe gettato altra benzina sul fuoco sul rapporto già conflittuale con il fratello.

“Quando qualcuno arriva dagli Stati Uniti e cerca di cambiare le cose, la vecchia guardia non lo accetta. La vecchia guardia è molto snob, anche se oggi dovrebbe esserlo di meno, lo è ancora”, si legge nel libro di Tom Quinn.

Gli estratti sono stati pubblicati dal Times e già hanno fatto molto rumore perché, se confermati, potrebbero provocare un vero e proprio terremoto a corte. Sta di fatto che, l’ipotetico flirt non solo avrebbe spezzato, definitivamente, il rapporto tra William e Harry ma di conseguenza anche Meghan e Kate avrebbero smesso di parlare.