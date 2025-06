L'addio dopo 37 anni, Anna Wintour è pronta a lasciare Vogue America

Rivoluzione nel mondo della moda, dopo 37 anni trascorsi come guida indiscussa, Anna Wintour lascia il timone della celebre rivista Vogue America. La notizia, che si sta rapidamente diffondendo, è stata trasmessa dai principali media internazionali. Ci sono infatti le conferme di The Daily Front Row, WWD e Business of Fashion.

La direttrice di Vogue, oggi 75enne, ricopre questo incarico da ben 37 anni. Nel corso della riunione con lo staff avvenuta nella mattina di mercoledì 25 giugno, avrebbe dato l'annuncio che ha spiazzato tutti. Vogue dovrà quindi cercare un nuovo responsabile dei contenuti editoriali, mentre Anna Wintour resterà la responsabile dei contenuti globali di Condé Nast e si occuperà dell'editoriale globale di Vogue.

Si tratta di una separazione che fa clamore, dato che Anna Wintour è stata una colonna portante di Vogue America. Iniziò la sua brillante carriera nella rivista nel 1988, sostituendo Grace Mirabella. La sua impronta si fece subito sentire, e la rivista venne rimodernata. Per la sua prima copertina - il numero di novembre 1988 - scelse la modella Michaela Bercu che posava con un paio di jeans da 50 dollari. Era la prima volta che il jeans finiva sulle pagine di Vogue.

"Infrangeva tutte le regole" , spiegò la Wintour a Vogue. " In seguito, come spesso accade, la gente ha dato ogni sorta di interpretazione: si trattava di un mix di alto e basso, Michaela era incinta, era una dichiarazione religiosa. Ma nessuna di queste cose era vera.

Avevo appena guardato quella foto e avevo percepito l'arrivo del cambiamento. E non si può chiedere di più a un'immagine di copertina."

Potrebbe essere adesso il tempo di un nuovo cambiamento. Il successore della Wintour non è ancora stato indicato.