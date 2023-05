Blanco apre una pasticceria a Brescia: il bagno di folla dopo i guai

Cantanti e imprenditori. Il binomio è di gran moda tra gli artisti italiani più giovani, che decidono di investire i loro soldi in attività redditizie come ristoranti, fast food e locali di tendenza. Il famoso "piano B" convince anche i più scettici e così, dopo Sfera Ebbasta (che ha aperto un fast food salutare a base di edamame e poke) e Benjamin Mascolo (che ha aperto un ristorante healty a Modena) anche Blanco ha deciso di inaugurare il suo locale. Si chiama "L'isola delle rose" - come uno dei suoi ultimi singoli - ed è una pasticceria e focacceria nel cuore della sua città natale, Brescia.

Blanco ha inaugurato la sua attività - che sarà gestita dalla madre Paola e dalle sorelle Giulia e Sara insieme al padre Giovanni - solo pochi giorni fa, in un momento in cui l'artista è in piena attività promozionale per il suo nuovo disco "Innamorato". Accantonati per un attimo i problemi giudiziari per l'episodio di Sanremo - dove ha devastato il palco durante l'esibizione in seguito a un problema tecnico - il giovane cantautore ha partecipato alla festa di inaugurazione della pasticceria alla presenza di familiari e amici. Sui social i video dell'inaugurazione circolano da ore e raccontano di un vero e proprio bagno di folla, che ha richiesto anche l'intervento dei vigili urbani per gestire l'enorme afflusso di curiosi e fan. Chi si aspettava un mini concerto improvvisato, però, è rimasto deluso. Blanco non si è arrampicato su un muretto per intonare alcune delle sue canzoni più celebri, come molti fan speravano.

Gli oltre cinquecento fan, che si sono accalcati fuori dal locale occupando una delle vie principali di Brescia, hanno potuto solo vederlo tagliare il nastro e scattare qualche selfie con lui. Nascosto dietro occhiali scuri e in look total black, Blanco ha scherzato con i suoi ammiratori e i più fortunati sono riusciti a portare a casa una box firmata da lui contenente prodotti dolciari in vendita nel negozio. La musica non è rimasta lontana, però, dall'evento. L'inaugurazione del locale è stata l'occasione giusta per firmare alcune copie del suo nuovo progetto discografico, che lo vede duettare anche con la grande Mina in "Un briciolo di allegria". Come riportano i quotidiani bresciani, non è escluso che l'artista possa inaugurare altre sedi nel prossimo futuro.