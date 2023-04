"Cani e porci...", "L'autotune". È scontro tra Laura Pausini e Blanco

Negli ultimi mesi Blanco ha sempre più fatto parlare di sé. Proprio recentemente, la sua ospitata alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, ha occupato le pagine di tutte le testate per il comportamento che ha avuto sul palco dell’Ariston. Adesso, invece, a fare discutere è lo “scontro” che l’ha visto protagonista insieme a Laura Pausini. Infatti, i due hanno discusso, seppure a distanza e non direttamente, a proposito dell’utilizzo nella musica dell’autotune.

La miccia

A dare avvio al botta e risposta è stata proprio Laura Pausini, che negli ultimi mesi ha festeggiato con i suoi fan 30 anni di carriera e ha appena annunciato l’inizio del nuovo tour 2023/2024, che la vedrà salire sui palchi più importanti del mondo. La cantante romagnola, infatti, nel corso di un’intervista a Radio Italia ha affermato: “Devo dirlo, scusate, ma adesso cantano cani e porci. Ci sono nuovi ragazzi che lasceranno il segno, ma anche altri che dicono ‘cantiamo una canzone e diciamo delle parole’”. Poi, Laura Pausini ha sottolineato che, a parer suo, il mestiere del cantante meriti rispetto e questo non sarebbe il modo giusto di farlo: “E per me non è il modo giusto. Perché anche il nostro è un lavoro serio e merita rispetto”.

Ma non è finita qui; la cantante de La Solitudine, ai microfoni di Radio Italia, ha ammesso che sarebbe la stessa figlia Paola a cercare di convincerla ad ascoltare questa musica “moderna”: “Mia figlia ad esempio mi ha messo dei pezzi e mi ha detto ‘senti che bella questa qui’". È a questo punto che La Pausini ha sottolineato la sua perplessità riguardo l’utilizzo eccessivo dell’autotune e, dunque, ha concluso: “Così io le ho detto ‘ma secondo te questo sa cantare? No, perché guarda che qui è tutto autotune’”.

La risposta di Blanco

Naturalmente le confessioni di Laura Pausini non sono passate di certo inosservate, dal momento che ad oggi sono moltissimi gli artisti giovani che utilizzano l’autotune. Tra tutti, però, chi ha voluto esprimere la sua opinione pubblicamente è stato Blanco. Infatti, proprio il giovane cantante bresciano – negli ultimi giorni al centro dell’attenzione mediatica per avere dedicato il suo ultimo album, Innamorato, alla fidanzata Martina - ha voluto dire la sua sulla vicenda tramite un’intervista rilasciata ad All Music Italia.

“Usiamo l’autotune come sfumatura, come un colore più moderno. Quindi devo dire che non sono d’accordo con Laura Pausini. La stimo ma su questa cosa la penso diversamente” – queste le parole di Blanco che poi ha aggiunto - “Penso che nella Trap – dove si usa molto l’autotune – a volte gli artisti hanno più cose da dire rispetto a chi non lo usa. Magari le cose che canto io con l’autotune possono trasmettere più emozioni di alcuni colleghi che non lo usano”. Infine, il giovane cantautore ha concluso lanciando una vera e propria bordata alla Pausini, sottolineando che lui stesso, invece, preferisce ascoltare le canzoni di Sfera Ebbasta a quelle della cantante romagnola e, così, ha detto: “Io, per esempio, ascolto più volentieri Sfera Ebbasta. A me dà qualcosa in più uno Sfera nei suoi testi rispetto alla Pausini”

Due modalità di visione totalmente opposte quelle di Laura Pausini e Blanco che sembrano evidenziare la differenza dello stile musicale tra i due. Tuttavia, la Pausini, nel corso dell’intervista a Radio Italia, ha anche specificato una cosa molto importante: “Alcuni cantano e usano l’autotune come strumento, come suono, non perché non sono intonati, infatti poi li vai a sentire e cantano davvero”. Insomma, non ci resta altro che attendere per scoprire se ci saranno ulteriori sviluppi.