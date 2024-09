L'amore clandestino, il figlio nascosto, la morte di Conor. La storia d'amore tra Lory Del Santo e Eric Clapton

Lory Del Santo compie 66 anni. L'attrice ha avuto una vita travagliata dal punto di vista personale, segnata da gravi lutti e amori impossibili. Tra questi ultimi c'è la storia con Eric Clapton, il chitarrista inglese conosciuto alla fine degli anni '80 in un locale di Milano, con il quale ebbe una relazione clandestina terminata con la tragica morte del figlio Conor.

L'incontro a Milano

È il 1985. Lory Del Santo ha 27 anni, è un'attrice del cinema italiano e ha già lavorato con registi come Dino Risi e Sergio Martino. Eric Clapton è in Italia per una tournée. Il chitarrista inglese ha intrapreso una carriera da solista e si trova a Milano per un concerto, quando incontra Lory in un locale. Tra i due è un vero e proprio colpo di fulmine. " Tra noi corse un'energia fortissima, di quelle che si scatenano quando si incontra una persona per la prima volta ", si legge nella sua biografia di Eric Clapton. Lory è single, mentre Eric è sposato da ormai sei anni con la modella Pattie Boyd. Questo legame, però, non impedisce al musicista britannico di perdere la testa per Lory.

Il brano "Lady of Verona"

La relazione tra Eric e Lory è clandestina ma la passione è travolgente. Lory e Eric si vedono di nascosto a Torino, Roma e altre città, dove l'artista fa tappa durante il tour italiano del 1986. Per l'attrice Clapton scrive addirittura una canzone - Lady of Verona - una ballata romantica che doveva essere inserita nell'album "August", ma che non fu mai pubblicata. " Non gli ho mai chiesto perché la canzone non venne inserita nel disco, perché è molto bella. Forse perché Eric non aveva ancora ufficialmente divorziato dalla moglie e non sapeva se rendere pubblica la notizia" , rivelò anni dopo la Del Santo. Lory è consapevole che Eric è sposato e che è un uomo in vista così rimane nell'ombra. La loro storia rimane clandestina ma lei si trasferisce a Londra in un appartamento di proprietà di Clapton per stargli vicino.

La gravidanza

Natale 1985. Lory scopre di aspettare un figlio e quel figlio è di Eric. " Lui lo voleva. Mi diceva 'ti amo, voglio un figlio' e anche io lo volevo, c'era questo entusiasmo", raccontò l'attrice anni dopo la fine della relazione. Ma quando Lory comunica a Eric, che aspetta un bambino il musicista prende le distanze e non si fa vedere per mesi. Lory porta avanti la gravidanza da sola, non è intenzionata a "liberarsi" del bambino che le cresce in grembo, come le avrebbe chiesto di fare il manager di Clapton in cambio di denaro. Preso dai sensi di colpa, quando Lory è al sesto mese, Eric le fa recapitare una lunga lettera per riavvicinarsi a lei. " Una lettera meravigliosa, mi chiedeva come stava il bambino, voleva venire a trovarmi, siamo stati assieme, gli ho detto che lo pensavo sempre. In verità era venuto per prendere la lettera, era la prova che era il fatto che lui parlava del bambino, c'era la prova del bambino, sono stata male…" , confessò la Del Santo anni dopo.

La nascita di Conor

Il 21 agosto 1986 viene alla luce Conor Clapton. Eric è in ospedale accanto a Lory e lei intuisce che c'è ancora una possibilità per la loro storia. Il musicista è ancora sposato e sta per avere un altro figlio da un'altra donna, ma la rassicura dicendole che vuole stare con lei. A Natale dello stesso anno Eric e Lory sono insieme come una vera famiglia, ma gli impegni professionali, il divorzio da Pattie Boyd e altre relazione clandestine li fanno nuovamente allontanare. Gli anni che seguono sono un tira e molla tra l'attrice e il chitarrista.

La tragica morte di Conor

Il 20 marzo 1991 la vita di Lory Del Santo e Eric Clapton viene stravolta da una tragedia. Lory e Eric si sono riavvicinati per il bene del figlio. Il chitarrista si è disintossicato dall'alcol e vuole essere più presente nella vita del piccolo Conor, così invita Lory a New York per poter trascorrere più tempo con il figlio. "In quei giorni a New York l'avvicinamento di Eric a suo figlio era stato totale. Aveva scoperto il bambino, lo aveva portato da solo allo zoo, al circo. Mancavano solo poche ore alla fine ", raccontò Lory anni dopo. La mattina del 20 marzo Lory è con il figlio e la tata nell'appartamento affittato in un grattacielo e sta parlando con un addetto delle pulizie, che sta pulendo le vetrate dell'edificio. Conor sta giocando con la tata e, sfuggendo alle attenzioni delle due donne, attraversa una porta-finestra lasciata aperta accidentalmente dall'addetto delle pulizie e precipita giù dal 53esimo piano, morendo sul colpo.

Eric Clapton e Tears in Heaven

I funerali del piccolo si svolgono pochi giorni prima del 46esimo compleanno di Clapton. È l'ultimo giorno in cui Lory e Eric si vedono, per loro la morte di Conor è una tragedia troppo grande. L'attrice cerca di reagire per il bene del figlio che porta in grembo, Devin, frutto della relazione con il produttore cinematografico Silvio Sardi. Invece Clapton si isola nella sua casa di Londra e per superare il dolore affida la sua sofferenza alla musica. " Ho scritto Tears in Heaven per non impazzire. La suonavo a me stesso in continuazione finché è diventata parte di me ".

Il brano diventa un successo in tutto il mondo e Clapton ottiene tre Grammy Awards prima di inserirla nell'album "Unplugged", pubblicato all'inizio del 1992. Oggi Eric Clapton è sposato con Melia McEnery, dalla quale ha avuto tre figlie. Lory Del Santo è fidanzata con Marco Cucolo.