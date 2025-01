L'annuncio di Eleonora Giorgi: "Il tumore è progredito, sto valutando..."

Ascolta ora 00:00 00:00

Soltanto un mese fa era apparsa in video-collegamento con Verissimo per parlare della sua dura lotta contro il cancro e del desiderio di trascorrere le feste di Natale con la sua famiglia; oggi Eleonora Giorgi è tornata ospite della trasmissione, facendo delle dichiarazioni che hanno scosso i telespettatori. L'attrice, infatti, si è detta pronta a valutare le cure palliative.

Sapevamo che la Giorgi avrebbe dovuto sottoporsi a una nuova tac prima di Natale. Un esame strumentale indispensabile per studiare l'andamento e la progressione del tumore, così come la risposta della malattia ai vari trattamenti. " Abbiamo fatto e tentato quello che è possibile ", aveva dichiarato l'attrice a dicembre, apparendo molto provata. " Questo mostro ha continuato a progredire con la chemioterapia. Senza, vogliamo vedere se progredisce come una Formula 1. Abbiamo provato quello che c'è in tutti i protocolli di tutto il mondo" .

Purtroppo l'esito dell'esame non è stato quello sperato. " Mi sono vestita di verde speranza ma purtroppo l'ultima tac ha rivelato che il tumore è molto progredito al punto che potrebbero aprirsi percorsi palliativi ", ha spiegato Eleonora Giorgi nel corso della puntata di Verissimo andata in onda oggi (domenica 12 gennaio).

Col termine "cure palliative" si intende tutta quella serie di trattamenti che non hanno come obiettivo la cura della persona malata, quanto piuttosto la riduzione dei sintomi, in modo tale da garantire all'individuo la migliore qualità di vita possibile.

L'esito degli esami è stato devastante per la Giorgi, che ha dichiarato di sentirsi ormai arrivata a un bivio. Sul tavolo, infatti, c'è anche l'ipotesi di sottoporsi a un nuovo ciclo di cure pesanti e difficoltose. " Dal punto di vista fisico questo anno è stato spaventoso ma è stato anche il più bello per quello che si è creato con i miei figli e con il resto della famiglia.

Vorrei che tutti i giorni che mi rimangono fossero pieni di vita, ho troppa paura di finire in un letto d'ospedale a cause di cure di supporto", ha dichiarato l'artista.

Eleonora Giorgi si è comunque detta pronta a lottare ancora. La speranza adesso arriva da un nuovo farmaco sperimentale di recente pubblicazione.