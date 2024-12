Il dramma di Eleonora Giorgi: "La chemio mi ha indebolita, devo prendere la sedia a rotelle". Una tac prima di Natale

Eleonora Giorgi ospite a Verissimo

Ascolta ora 00:00 00:00

Prosegue la difficile e dolorosa battaglia di Eleonora Giorgi contro il cancro. Ospite in videocollegamento a Verissimo, l'attrice ha informato il pubblico delle sue condizioni di salute, parlando di come le dure sedute di chemioterapia l'abbiano molto indebolita, tanto da portarla ad avere bisogno di una sedia a rotelle per fare lunghi spostamenti.

Più di un anno fa, ormai, alla Giorgi è stato diagnosticato un tumore al pancreas. Una condizione che l'attrice, nonostante tutto, sta affrontando con il sorriso, e l'amore incondizionato della sua famiglia, che non la lascia mai. Intervenuta nella puntata di oggi - domenica 22 dicembre - Eleonora Giorgi è apparsa affaticata, ma non abbattuta. La 71enne ha inoltre affermato di stare sperando nel futuro. Non tanto per se stessa, ma per chi verrà dopo.

Pochi giorni fa l'attrice ha accusato un malore causato da un picco glicemico schizzato a 500 dopo aver mangiato un mango. Un episodio che ha spaventato tutti e sul quale la Giorgi aggiunge: "Sono una cialtrona, ora la mia glicemia è giusta. Faccio sempre dei compromessi, smetto di mangiare fonti zuccherine".

Per quanto riguarda le sue condizioni attuali, l'attrice si è detta molto affaticata e provata dalla chiemio. "Abbiamo fatto e tentato quello che è possibile ", ha dichiarato. "Questo mostro ha continuato a progredire con la chemioterapia. Senza, vogliamo vedere se progredisce come una Formula 1. Abbiamo provato quello che c'è in tutti i protocolli di tutto il mondo" , ha aggiunto. Purtroppo questo tipo di cancro si sta rivelando molto aggressivo. Tuttavia la 71enne non ha perduto le speranze e la fiducia nella medicina. " Ho la sfortuna di essermi ammalata un po' prima del dovuto perché sta per esplodere una frontiera di nuovi farmaci che erano sperimentali e ora sono sperimentati con risultati eccellenti. Questi farmaci, diversi dalla chemio, saranno la nuova frontiera" , ha spiegato. "Oggi non prego per me, ma prego affinché arrivino questi farmaci per curare per tutti i malati".

Prima di Natale, l'attrice si sottoporrà a una nuova Tac che farà luce sullo stato di progressione del tumore. Eleonora Giorgi ha inoltre affermato di non aver mai provato rabbia per le proprie condizioni, anche se sta affrontando situazioni difficili. " Sono stata indebolita dalla chemio al punto che ho dovuto prendere la sedia a rotelle per andare alla Galleria Borghese.

Nei giorni in cui sto bene, penso che non ho più paura di affrontare qualcosa di sperimentale. Ho più da perdere che da guadagnare se non la provo. Ora vivo giorno per giorno"

Non ce la facevo un piedi, è stato scioccante", ha dichiarato. ", ha concluso.