"Colpa degli psicofarmaci". Così Fedez spiega gli errori e l'assenza dai social

Fedez è tornato sui social: un rientro che non arriva inaspettato, vista "l'anteprima" offerta da Chiara Ferragni sul suo profilo social, dove ieri ha pubblicato una foto nella quale si vedeva l'ombra del marito. Un post che arriva a qualche ora di distanza dalla pubblicazione delle foto di Novella 2000, che ha fotografato i Ferragnez in agriturismo, smentendo così le voci della crisi. Foto che, comunque, arrivano dopo tutte le altre che nelle ultime settimane dopo Sanremo hanno immortalato la coppia nelle più varie circostanze: a pranzo sul lago Maggiore, in giro a Milano e in un prestigioso ristorante del capoluogo.

Tornando al racconto social di Fedez, il rapper ha voluto dare una spiegazione al periodo di assenza social, tornando in video e stavolta senza quel disturbo del linguaggio che aveva caratterizzato la sua ultima apparizione. " Il tumore al pancreas è stato un evento molto traumatico e soltanto oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale ", ha spiegato il rapper, rivelando di essersi affidato a degli psicofarmaci: " Li ho cambiati nel corso dei mesi fino a trovarne uno che proprio non era adatto a me. Da gennaio mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, mi ha agitato tanto e mi ha dato anche degli effetti collaterali dal punto di vista fisico, molto forti, al punto da provocarmi dei tic nervosi alla bocca, da impedirmi di parlare in maniera libera ".

A causa di questi forti effetti collaterali, il rapper spiega di essere stato costretto a interromperli di netto, senza scalarli come sarebbe opportuno nel caso di cure come quelle. " Io sono stato costretto a sospenderlo e ha provocato un effetto rebound, che non auguro a nessuno. Oltre a darmi un annebbiamento a livello cognitivo mi ha provocato spasmi alle gambe che per giorni mi hanno impedito di camminare, vertigini, nausea, perdita di peso, non una bella cosa ", prosegue Fedez. Nel suo video, affidato a una serie di storie che, quindi, tra 24 ore scompariranno dal suo profilo ma non dai social, dove già rimbalza con insistenza, Fedez dedica un passaggio anche a sua moglie: " Per quanto questo periodo sia stato parecchio infelice, mi ha fatto capire tante cose, quanto io voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale e soprattutto quanto voglia passare tempo con la mia famiglia e mia moglie, sulla quale è stato detto di tutto. Invece è l'unica persona che mi sia stata accanto, ha dovuto subire una tempesta di merda mediatica incredibile ".