Fedez torna su Instagram: "Faccio fatica a formulare le frasi"

Fedez è tornato su Instagram ma non sembra "il solito Fedez". Il rapper ha condiviso una story su Instagram in cui è apparso visibilmente provato e stanco. E fin qui, non ci sarabbe nulla di strano. Se non fosse che, come lui stesso ha ammesso, sembrava facesse fatica " a formulare le frasi ". " Scusate per la balbuzie, ho questo problema da un po' di tempo ", ha spiegato il cantautore a margine del video. Il dettaglio non è sfuggito ai fan che, a ragion veduta, si sono subito allarmati: " Ma che ha, sta bene? ", il coro all'unisono dei follower.

Dopo giorni di "silenzio stampa", il cantautore di Rozzano è riapparso sui social con una insolita balbuzie. In un video condiviso sul profilo Instagram, in cui ha replicato alla giornalista Selvaggia Lucarelli in merito a un questione di beneficenza che riguarda la sua Fondazione, il rapper è sembrato emotivamente provato. Al punto da non riuscire a parlare con la stessa spigliatezza e disinvoltura di sempre. " Scusate per le balbuzie, ma è un problema che ho da un po' di tempo ", ha spiegato Fedez. Poi ha aggiunto: " Ci metto un po' di tempo per formulare una frase ".

