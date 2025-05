"Lascerò tutta la mia eredità a lui". Malgioglio si sposa (in rosa)

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuova puntata di Verissimo, altra notizia che farà discutere e non poco. Cristiano Malgioglio utilizza pochissime parole per descrivere forse quella che, molto probabilmente, rimane una delle notizie più importanti della sua vita privata. Incalzato dalle domande di una Silvia Toffanin visibilmente emozionata, l’artista italiano ha annunciato che si sposerà a breve. Ecco tutto quello che ha rivelato durante l’ultima puntata di Verissimo.

L’artista si trovava nello studio di Mediaset per presentare l’ultimo singolo “Alè Alè” quando ha deciso di scardinare tutti i piani e sganciare la vera bomba. Prima l’annuncio del suo prossimo matrimonio e poi, a stretto giro, la rivelazione di tutti i dettagli e dei numerosi retroscena che saranno la cornice perfetta di un giorno speciale. “Mi sposo e ho chiesto ad Alessandra Celentano di essere la mia testimone di nozze. Mi sposo con il mio ragazzo turco, così gli lascio tutta l’eredità. Come mi vestirò? Non di bianco, forse rosa shocking”, ha esordito incalzato dalle domande della Toffanin.

Le informazioni che Cristiano Malgioglio ha dato nella sua ultima intervista a Verissimo sono veramente poche. Ma di fronte la conduttrice Silvia Toffanin è rimasta completamente senza parole: “Non ci posso credere, ma mi inviti? Quando ti sposi?”. L’artista non ha voluto rendere nota la data ufficiale del matrimonio ma ci ha tenuto a precisare che sarà una festa incredibile.

Poi la conduttrice ha rivelato che Malgioglio ha già iniziato a fare un po' di capricci "da diva": “Sono andata io a fare la spesa per te, Cristiano. Ha fatto tante richieste prima di venire qui, voleva la papaya in camerino, lo yogurt alla prugna. Ma tutto bene?”, ha scherzato.