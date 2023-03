Laura Pausini convola a nozze: sposerà il compagno storico Paolo Carta

Dopo 18 anni di fidanzamento ed un amore consacrato dalla nascita di una meravigliosa bambina, Paola di nove anni, Laura Pausini e Paolo Carta si sposano. A quanto pare, la cantante romagnola avrebbe finalmente deciso di sposare il compagno con il quale è legata da un solido rapporto. Una scelta questa, che la Pausini non ha mai escluso, ma ha dovuto solo ritardare a causa della pandemia da Covid-19.

L’ufficialità del matrimonio

Per potere verificare la veridicità della notizia basterebbe semplicemente andare sul sito ufficiale del comune di Roma, dove è residente lui e di Castel Bolognese, dove risulta residente lei, nella sezione delle pubblicazioni di matrimonio. La coppia non ha ancora dato la conferma ufficiale tramite i canali social, ma le date di nascita sul documento escludono che possa trattarsi di casi di omonimia. Nulla si sa con certezza sulla data e la location, ma le indiscrezioni lasciano trapelare che la Pausini pronuncerà il fatidico “SÌ” probabilmente a Solarolo, il paese romagnolo dove è cresciuta, nel mese di giugno proprio poco prima di partire per il tour estivo.

I trent’anni di carriera

Laura Pausini non poteva scegliere momento migliore, dal momento che quest’anno festeggia i suoi trent’anni di carriera e a fine febbraio, proprio in occasione dei festeggiamenti per il traguardo raggiunto, aveva promesso ai fan di avere in serbo moltissime sorprese, facendo riferimento, forse, anche alle nozze. In quell’occasione la cantante era stata a New York, Madrid e Milano per tre live gratuiti in 24 ore. La traversata dell’oceano Atlantico in solamente ventiquattro ore è stato solo il primo regalo che la Pausini ha riservato ai fan, infatti, pochi giorni fa è arrivato il nuovo singolo Un buon inizio che in pochi giorni ha già riscosso successo. La cantante tornerà, a cinque anni di distanza dall’ultimo tour, nelle piazze e negli stadi di tutto il mondo con un'anteprima in Piazza San Marco a Venezia e Plaza De España a Siviglia tra giugno e luglio.

Un’amore lungo 18 anni

La storia d’amore tra Laura Pausini e Paolo Carta, vissuta sia nella vita privata che sul palco, è iniziata nel 2005. È proprio in quell'anno che il chitarrista, con alle spalle collaborazioni di grande prestigio con big nostrani e internazionali, inizia a collaborare con Laura. Paolo ha alle spalle un passato con un matrimonio fallito e tre figli, ma questo non ha impedito alla Pausini di lasciarsi andare al sentimento dando vita ad una meravigliosa storia d’amore, coronata nel 2013 con la nascita della piccola Paola. Adesso non ci resta altro che attendere la conferma ufficiale delle nozze in modo da mettere il sigillo definitivo alla storia tra i due.