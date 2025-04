Laura Pausini, il dimagrimento choc: "Ho perso 20 chili ma non ho fatto punture"

Ascolta ora 00:00 00:00

Negli Stati Uniti l'ozempic, il medicinale impiegato per il trattamento del diabete, è il farmaco più utilizzato dalle celebrità per perdere velocemente peso. Un escamotage al quale personaggi come Meghan Trainor, Oprah Winfrey, Tory Spelling e le sorelle Kardashian pare abbiano fatto ricorso per dimagrire ma al quale ha detto "no" Laura Pausini, che di recente ha svelato di avere perso venti chili in un anno senza scorciatoie: " Solo fatica e costanza ".

La confessione è arrivata per bocca della cantante dai social network, dove Pausini ha condiviso alcuni scatti della sua vacanza ai Caraibi. Il fisico asciutto e snello mostrato nelle foto condivise su Instagram ha suscitato molto scalpore tra i suoi fan, che nei commenti si sono scatenati, chiedendo spiegazioni. Così l'artista ha raccontato la sua personale esperienza - una combinazione di fitness e alimentazione - che l'ha portata a un dimagrimento choc.

Come ha fatto Laura Pausini a dimagrire

" Ho iniziato una dieta con un dietologo ad aprile scorso. Ho mangiato da sola per cinque mesi pesando tutto e non sgarrando mai. Ho iniziato a fare ginnastica tre volte alla settimana per un anno intero e ho fatto un tour che mi portava tre ore ogni sera sul palco dove non mi risparmiavo fisicamente" , ha raccontato Laura Pausini, parlando del percorso di dimagrimento intrapreso lo scorso anno. " Andavo una volta al mese a pesarmi per cercare di capire se ciò che stavo facendo funzionava. E ho continuato, con fatica e costanza. Con volontà di togliermi di dosso i chili che non mi facevano stare serena sul palco e fuori" , ha proseguito, rispondendo alle domande di una fan sotto al suo post social.

Le parole sull'ozempic e il semaglutide