Laura Pausini a Sanremo, l'avvertimento: "Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento"

Manca ormai veramente poco all’inizio del Festival di Sanremo e mentre tutta l’attenzione del pubblico italiano è pronta a concentrarsi sul meglio e il peggio della storica kermesse canora, c’è anche chi non vede l’ora di godersi un momento cardine nella propria carriera. È il caso di Laura Pausini che torna al Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice . Con una carriera lanciata proprio sul palco dell’Ariston con il brano La solitudine, Laura Pausini è più che mai determinata a prendere il meglio di questa esperienza, a vivere questo momento importante, con la speranza che nessuno provi a rovinarglielo. In effetti la cantante viene dalle tante polemiche che sono seguite all’interpretazione dell’Inno di Mameli in occasione della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. L’artista è stata sommersa dalle critiche sui social, che non si sono mostrate magnanime nel commentare la sua interpretazione.

Forse memore di questa cattiveria online, Laura Pausini ha deciso di prendere la parola attraverso il suo account Instagram ufficiale e di rivolgersi direttamente al suo pubblico, con una richiesta e una preghiera. Attraverso un post che la ritrae con il mare alle spalle, Laura Pausini ha esordito dicendo che “manca veramente pochissimo a quella che sarà la più pazza delle mie avventure professionali.” Subito riconosce l’importanza del festival non solo come fenomeno di cultura, costume e società, ma anche a livello personale, dal momento che “il festival della musica italiana è stato il mio battesimo a soli 18 anni e quest’anno tornerò lì per la prima volta come conduttrice grazie alla generosità di Carlo Conti”. Tra coloro che hanno il merito di averla portata sul palco dell’Ariston come co-conduttrice, Laura Pausini cita anche il compianto Pippo Baudo che, nella testimonianza della cantante, lo scorso marzo le avrebbe dedicato parole che l’hanno convinta che questa esperienza è degna di lei e della sua carriera.

“Conosco il festival da quando sono nata”, continua Laura Pausini nel suo sfogo su Instagram, “conosco tutte le canzoni, i presentatori, le scenografia… e so quante parole lo raccontano ogni volta, parole che anche io vedrò scritte accanto al mio nome: bella e brutta, simpatica e antipatica, capace e incapace, sarò troppo e troppo poco, sarò giusta e sbagliata, sarò anche tante cose buone e tante false.” Laura Pausini ammette che questo tipo di narrazione è qualcosa che conosce da quando ha iniziato la sua carriera come cantante, da quando i social erano solo un’utopia e non la quotidianità che viviamo oggi. La sua lunga lettera al pubblico prosegue con la gratitudine nei confronti delle persone che seguono la sua carriera, che sono presenti a ogni concerto, che la sostengono ormai da tre decadi. Subito dopo, però, il post vira verso un tono più risoluto, battagliero quasi. “Ho studiato,” scrive, “mi sono preparata e anche se sono molto emotiva, so che sono pronta a perdonarmi anche gli errori. E ci è voluto molto per impararlo. Per questo con molta umiltà spero di meritarmi questo ruolo e non permetterò a nessuno di rovinare questo momento unico della mia vita.

” A concludere il tutto, Laura Pausini offre un augurio sincero per “un festival di emozioni e di divertimento, ma soprattutto di tanta musica nuova che presto farà parte del nostro futuro”. L’appuntamento, dunque, è per martedì 24 febbraio quando prenderà ufficialmente il via la nuova edizione del Festival di Sanremo.