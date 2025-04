"L'avrei capito se fosse gay". Carmen Russo spegne le voci sul marito

Ascolta ora 00:00 00:00

Da quando Enzo Paolo Turchi ha partecipato al Grande fratello circolano indiscrezioni sul suo orientamento sessuale. È stata sua moglie, Carmen Di Pietro, ha smentire le ricostruzioni che sono state fatte sui social negli ultimi mesi, figlie di un'esternazione ritenuta infelice da parte di Zeudi Di Palma. A "Storie di donne al bivio", condotto da Monica Setta, la ballerina ha voluto mettere a tacere una volta per tutte le insinuazioni: " Mio marito non è gay ".

Le parole di Russo sono state perentorie e definitive, come non possono che essere quelle di una donna che per mesi ha sentito falsità sul conto dell'uomo con il quale ha condiviso gran parte della vita fino a questo momento. " Se lo fosse stato me ne sarei accorta in oltre 40 anni di matrimonio ", ha detto ancora, sottolineando quella che è un'ovvietà ma che, al giorno d'oggi, sembra non essere così scontata. " Tutto è nato da una frase di Zeudi Di Palma al Grande Fratello che poi è stata subito chiarita e anche smentita. Ma il mondo del web è terribile e ogni voce diventa realtà ", ha aggiunto Russo, spiegando la genesi di queste voci incontrollate, che hanno dato il via a una valanga di commenti, spesso anche cattivi, sul coreografo. I due hano figlia, Maria, che ora è adolescente, e non dev'essere stato facile per loro gestire questa situazione e la pressione che è derivata.

" Io ed Enzo Paolo stiamo insieme da una vita e ci amiamo come il primo giorno ", ha proseguito Carmen Russo, sgombrando il campo anche da voci di crisi. La coppia è stabile, solida e i due si amano tantissimo. Durante il Grande fratello, Di Palma si era lasciata scappare un'insinuazione che era stata censurata anche dagli stessi concorrenti: " Tu non sai tenerti i segreti. Anche i miei amici che sono come te hanno la lingua lunga. Parlo di maschi non etero. Non devo generalizzare? Vabbè guarda ad esempio Enzo Paolo! Prendi come esempio Enzo Paolo, che non si teneva un cecio in bocca ". A Nuovo Tv, alcuni giorni fa, Carmen Russo aveva già smentito tutte le voci: " Al Grande Fratello vivono solo di gossip e inventano, dicono cose assurde e prive di fondamento. Ma poi lei cosa ne sa? Loro due non hanno nemmeno condiviso l’esperienza di convivenza nella Casa.

Quando Enzo Paolo è uscito dal reality a novembre, lei non era ancora entrata in gioco. Si sono solo incrociati, successivamente, quando lui ha fatto qualche sporadica incursione nella Casa per insegnare i balletti ai concorrenti".