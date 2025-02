"I maschi non etero... Come Enzo Paolo". È bufera su Zeudi Di Palma al Grande fratello

Ascolta ora 00:00 00:00

A poche ore dalla nuova diretta del Grande fratello, è esploso un nuovo caso nella Casa. Al centro delle polemiche è finita Zeudi Di Palma per alcune sue affermazioni sul mondo degli omosessuali ma, soprattutto, viene accusata di aver fatto outing a Enzo Paolo, ex concorrente. Tutto inizia con una discussione in camera da letto, durante la quale Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Federico Chimirri e Mattia Fumagalli, con la stesa Zeudi, chiacchierano sulle dinamiche della Casa. A quel punto, però, l'ex Miss Italia ha una prima uscita che irrigidisce i coinquilini.

" A te non si può proprio raccontare un segreto, mamma mia, Gesù santo ", è l'esternzione di Amanda rivolta a Mattia, "colpevole" a suo dire di non essere in grado di stare in silenzio e di non rivelare una confessione o il pensiero che gli è stato comunicato in confidenza. A dare manforte alla sorella di Loredana Lecciso è l'ex miss Italia, che non si limita a confermare l'affermazione ma generalizza e va oltre: " Mattia non regge i segreti. Ma il fatto è che la loro... Tutti i miei amici che sono come Mattia, hanno la lingua lunga ". Parole che mettono in allarme tutti i presenti in stanza e per le quali Amanda Lecciso chiede spiegazioni a Zeudi, con la speranza che si tolga dall'impasse. Ma la toppa, anche in questo caso come spesso accade, è peggio del buco: " Mi spiego meglio: i maschi non etero. Loro hanno il fatto di avere la lingua lunga ".