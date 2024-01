"Vuole essere regina...": cosa c’è dietro la faida tra Meghan e Kate

I rumor di corte su una possibile faida tra Meghan Markle e Kate Middleton si rincorrono da molti anni e, pur non avendo mai una conferma dalle dirette interessate, i royal watcher sono convinti che tra le due “prime” donne di corte non ci sia mai stato un bel rapporto. Nonostante Kate abbia cercato di trovare un compromesso, sarebbe stata proprio Meghan Markle a non voler sentire ragioni. L’invidia pare che sia stato uno dei motivi principali per la nascita della faida. Lo conferma Tom Bower che di professione, per l’appunto, è un royal watcher e in Inghilterra è uno dei più autorevoli esperti della famiglia Windsor e uno dei pochi che conosce a fondo le dinamiche tra gli ex “Fab 4”. Le sue dichiarazioni sono spuntate durante un’intervista rilasciata al magazine Closer. L’osservatore di corte, interrogato sui legami che ci sono tra Kate e Meghan dopo la rottura con la corona inglese, rivela nuove indiscrezioni che di certo non passano inosservate.

“ Meghan Markle è invidiosa di Kate Middleton perchè vuole essere regina e vuole ottenere tutto ciò che lei desidera – tuona Ton Bower tra le pagine di Closer -. Kate è la donna di corte che tutti amano perché è raggiante, ha successo e perché è popolare – aggiunge -. A nche Meghan sognava per sé tutto questo ma le cose non sono andate per il verso giusto. Sono sicuro di quello che dico. Lei vuole essere regina e non si accontenta di essere la quinta nella linea di successione insieme al Principe Harry – conferma-. Quando è entrata a far parte della famiglia reale ha fatto di testa sua e la situazione si è rivoltata contro di lei” . E, alla luce di quello che è accaduto, il royal watcher è stato quasi profetico dato che, proprio per i cattivi rapporti che Meghan aveva avuto con tutti i membri della famiglia, ha spinto Harry a prendere quell’assurda decisione di rinunciare ai loro titoli.