L'ex tronista Andrea Cerioli ricoverato in ospedale: "Dovranno asportare la cistifellea"

Momento complicato per l'ex tronista Andrea Cerioli. La felicità per la gravidanza della compagna, Arianna Cirrincione, sua corteggiatrice a "Uomini è donne", è stata oscurata dai problemi di salute con i quali l'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi si trova a fare i conti da settimane. L'ultimo malore, accusato negli scorsi giorni, l'ha fatto finire nuovamente in ospedale e ora per lui si prospetta una degenza più lunga del previsto.

L'annuncio della gravidanza

Lo scorso agosto Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, una delle coppie più longeve e amate nate davanti alle telecamere della trasmissione "Uomini e donne", hanno annunciato la gravidanza. Con un toccante post Instagram l'ex tronista e la sua compagna hanno svelato di essere in attesa del loro primo figlio, una bambina, che dovrebbe nascere la prossima primavera. I fan dei due volti tv hanno accolto con entusiasmo la notizia, ma la felicità di Andrea si è ben presto trasformata in preoccupazione per alcuni problemi di salute persona, che gli impediscono di concentrarsi sull'arrivo della figlia.

Il ricovero in ospedale

Negli scorsi giorni l'ex tronista aveva svelato di essere stato al pronto soccorso a causa di una brutta gastrite complicata dal reflusso. La situazione sembrava, però, essere sotto controllo dopo la visita in ospedale, ma in realtà - quando Cerioli è tornato a comunicare con i suoi follower su Instagram - ha confessato di avere avuto altri problemi più gravi. " Sono un po' assente ultimamente ma ho un po' di cose da sistemare", ha esordito su Instagram l'ex tronista, pubblicando una foto dal pronto soccorso con in primo piano l'ago cannula per i prelievi. Poi ha spiegato ai fan : "Ho una brutta gastrite e un brutto reflusso, una simpatica colite e per non farci mancare niente delle coliche biliari con calcoli ". Il genovese ha raccontato di essere stato in pronto soccorso già due volte senza però avere giovamenti dalle cure.

L'intervento chirurgico