"Fatto fuori...". La ballerina rivela perché Biagiarelli è uscito da Ballando

Superato (pare) il conflitto di interessi a Ballando con le stelle. Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli, è stato eliminato dalla gara ma la sua maestra non l'ha presa troppo bene. Sui social network Anastasia Kuzmina si è sfogata subito dopo la puntata, che li ha visti uscire di scena (almeno fino al ripescaggio). " Poche volte ho visto una brava persona essere così massacrata e denigrata ", ha tuonato su Instagram la ballerina ucraina, commentando le critiche che Biagiarelli ha raccolto sin dal suo esordio in pista. La Kuzmina ha preso l'eliminazione da Ballando come un "fallimento" personale, ma poi ha puntato il dito un po' contro tutti: " Alla fine non potevo nemmeno combattere con tutto l'odio che Lori ha addosso. Lo volevano fuori, l'hanno fatto fuori ". E pensare che all'inizio non andavano neppure d'accordo. Giro di valzer.

Cosa c'entra Noemi con Michelle Hunziker? Nulla a prima vista, tanto a detta della cantante. Ospite di Belve, Noemi ha svelato un episodio legato a Sanremo 2018, nel quale il paragone con la showgirl svizzera le ha fatto toccare il fondo. Dopo l'esibizione al Festival di quell'anno, sui social circolò un meme ironico che metteva a confronto i fisici delle due. E siccome oggi parlare di body shaming va tanto di moda (e nel 2018 no...) ha confessato: " Mi sono sentita ferita come donna. In quella foto per la prima volta ho visto tutta la mia sofferenza, perché ci sono persone che sono abbondanti ma tu vedi che quella fisicità gli appartiene. Mi sono fatta un pianto e quella è stata la prima volta in cui mi sono detta che dovevo fare qualcosa ". E ha chiesto aiuto al dietologo. Quando si dice motivare.