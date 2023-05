"È colpa tua". Enrico Papi sferza Ilary: scintille tra i due all'Isola dei Famosi

L'affaire Papi si è risolto. Con un bel tapiro d'oro e il ritorno all'Isola dei famosi. Chi pensava che l'opinionista fosse stato cacciato dal reality per insubordinazione, si è dovuto ricredere. Enrico Papi è tornato in studio a disposizione di Ilary Blasi e nel corso dell'ultima diretta del reality è apparso più trattenuto rispetto alle prime due puntate. A quanto pare i rimproveri arrivati dall'alto (si vocifera di un aut aut) hanno dato i loro frutti. Ma se Ilary perdona, Striscia la notizia no e il tapiro è arrivato scontato tanto quanto il caldo a Ferragosto.

L'incursione di Valerio Staffelli

A poche ore dalla diretta dell'Isola dei famosi, Valerio Staffelli ha raggiunto Enrico Papi negli studi di Cologno Monzese, dove si registra la trasmissione. E, nel consegnare il tapiro d'oro a Papi, l'inviato di Striscia non poteva essere più diretto e pungente sul furto della busta, che ha aperto il caso Papi: " Perché l'ha fatto? Soffre il fatto di non essere il conduttore? Vuole rubare la scena alla presentatrice? ". E l'opinionista ha provato a chiarire: "In realtà, quando io faccio televisione sono spontaneo, non ho mai filtri. Quello che mi passa per la testa faccio e in quel momento mi è passato per la testa di prendere la busta. Lo so, non sono normale. Sono fatto così. Ma non mi cacciano e non ho mai rischiato di essere mandato a casa. Non è vero che mi hanno messo i paletti, assolutamente non è vero ". Con il tapiro sottobraccio, Papi si è così presentato alla prova del nove in studio. E anche qui, chi si aspettava ampie spiegazioni ci sarà rimasto male.

Pace fatta con Ilary Blasi?